"Legesleggyönyörűbb" - Köllő Babett álomszép nő, itt a bizonyíték!

Köllő Babettet habár az ország a Luxusfeleségek címre keresztelt reality sorozatból ismerte meg, hamar kiderült, a Sztárban sztár leszek! zsűritagja sokkal több ennél. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint több százezres követőtábora. Az egyébként rendkívüli humorral rendelkező családanya persze azért nem bízza a véletlenre a dolgot. Néha megoszt egy-egy olyan képet a rajongóival, amellyel megmutatja, az idő vasfoga igazából nincs rá hatással.

Újabb vadító fotóval lepte meg a rajongóit Köllő Babett. Fotó: Török Gergő / hot! magazin

Nincs ez másként most legújabb posztjában sem, ahol egy művészi fotó keretein belül egy teljesen feszülős estélyiben mutatta meg bombaformáját.

Köllő Babett képét látva pedig a reakciók sem maradtak el:

A világ legesleggyönyörűbb tüneménye vagy kedves Babett. Minden tiszteletem, hódolatom és csodálatom a tiéd.

"Álomszép vagy."

Micsoda kérek popsi Babett

- érkeztek sorra a bókok a vadító alkotást látva, melynek érzékiségéhez sokat hozzátesz a fotó fekete-fehér világa.

