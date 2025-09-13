"Legesleggyönyörűbb" - Köllő Babett álomszép nő, itt a bizonyíték!

Köllő Babettet habár az ország a Luxusfeleségek címre keresztelt reality sorozatból ismerte meg, hamar kiderült, a Sztárban sztár leszek! zsűritagja sokkal több ennél. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint több százezres követőtábora. Az egyébként rendkívüli humorral rendelkező családanya persze azért nem bízza a véletlenre a dolgot. Néha megoszt egy-egy olyan képet a rajongóival, amellyel megmutatja, az idő vasfoga igazából nincs rá hatással.
Nincs ez másként most legújabb posztjában sem, ahol egy művészi fotó keretein belül egy teljesen feszülős estélyiben mutatta meg bombaformáját.
A világ legesleggyönyörűbb tüneménye vagy kedves Babett. Minden tiszteletem, hódolatom és csodálatom a tiéd.
"Álomszép vagy."
Micsoda kérek popsi Babett
- érkeztek sorra a bókok a vadító alkotást látva, melynek érzékiségéhez sokat hozzátesz a fotó fekete-fehér világa.
Ha kíváncsi vagy a dögös bejegyzésre, IDE kattintva nézheted meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.