Hoppá: Köllő Babett keblei a zebrákat is meghódították - Fotó

Köllő Babett már több mint 277 ezres követőtáborral büszkélkedhet Instagramon, ami nem véletlen, hiszen nagyon szeretik őt az emberek, ráadásul nem csupán a humora és kedvessége miatt, hanem a gyönyörűsége miatt is – nem csoda, hogy egyből hatalmas sikert aratnak azok a képei, amiken egy kicsit többet mutat magából.

Köllő Babett / Fotó: Török Gergő / hot! magazin

Most egy igazán különleges képpel jelentkezett a közösségi oldalán Köllő Babett, ugyanis nem elég, hogy hatalmas dekoltázst villantott egy mélyen kivágott ruhában, de még pár zebrát is sikerült meghódítania a szépségével – legalábbis erre enged következtetni az, hogy az állatok nem rohantak el tőle, hanem még oda is mentek hozzá.

Köllő Babett fotója valóban nagyon egyedi, hiszen egyszerre csodálhatjuk meg rajta a csodálatos zebrákat és a híresség ellenállhatatlan szépségét is: