Anorexiájáról vallott Köllő Babett: „A mai napig vannak falási rohamaim”

Köllő Babettet sokan a Feleségek luxuskivitelben című műsor miatt ismerik, azonban a pályafutása már sokkal korábban elkezdődött és azóta is gőzerővel zakatol előre. Mégis sokáig nem lehetett tudni, hogy a sztáranyukának milyen gyermekkora volt. De most a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként őszintén beszélt az ikertestvéréről, valamint a neveltetéséről.

Csak arra vágyott, hogy szeressék

„Szerintem az egy ikerpárnál teljesen normális, hogy egyfolytában harcoltunk a figyelemért. Illetve én folyamatosan küzdöttem azért, hogy megfeleljek, és jó sportolónak, tanulónak lásson mindenki vagy hogy mindannyian szeressenek. Viszont nem olyan régen engedtem el azt, hogy megpróbáljak mindenkinek megfelelni, de ez sajnos nem egy egyszerű dolog. Szerintem amúgy is, aki színházra adja a fejét, az általában szeretethiányos és külsőleg próbálja meg pótolni azt a szeretetet, amit úgy érzi, hogy nem kapott meg. Mégis én közben megkaptam a megfelelő szeretetet, de valószínűleg még többre vágytam. Talán ezért is voltam olyan gyerek, aki mindig is imádott szerepelni” – vélekedett a népszerű színésznő, akinek sejthetően azért alakult ki a figyelem és szeretetet hiánya, mert gyermekkorában az édesapja a munkája miatt sokat volt távol. Mégis összességében sok köszönhet szüleinek: ugyanis édesanyjától kreativitást, életigenlést, míg édesapjától a szorgalmat és a kitartást tanulta meg.

Köllő Babett fiatalon testképzavarral küzdött

Mégis tinédzserkorában megélt egy igencsak nehéz időszakot. Babett ugyanis elárulta, hogy 16-17 évesen anorexiával küzdött és 39 kilósra fogyott.

Akkoriban táncos növendék voltam Pécsett és egyszer csak láttam, hogy akkor tudok sokkal jobb lenni, ha fogyok pár kilót. Viszont egy idő után rákaptam a fogyásra és akkor az egyik pillanatról a másikra megállíthatatlanul elindultam a leejtőn. És elkezdtem élvezni azt, hogy egyre vékonyabb vagyok és elkezdtem nem reálisan látni a testemet. Igazából úgy fogytam, hogy például egy egész nap alatt egy brióst és egy almát ettem. Szerintem a testképzavaromban is benne volt a szeretetéhség és az, hogy megfeleljek egy olyan ideálnak, amit amúgy senki nem kért tőlem

