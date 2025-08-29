Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem tudsz máshova nézni: extrém dekoltázst villantott Kiszel Tünde

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 14:35
A naptárdíva ismét kitett magáért...
B. V.
Kiszel Tündén nem fog az idő vasfoga. A 65 éves naptárkirálynő kortalan szépség, amit semmi nem bizonyít annál jobban, minthogy minden évben egytől-egyig elkapkodják adott évi kalendáriumait. Olyannyira, hogy gyakran új példányokat kell utánnyomtatni, hogy minden rajongója hozzájuthasson. Épp ezért nem meglepő az sem, hogy Tünde legújabb Instagram-bejegyzése alatt csak úgy záporoznak az őt éltető kommentek.

Kiszel Tünde
Nem fog rajta az idő vasfoga Kiszel Tündén Fotó: Bors archív

Csodás napokat töltöttünk Tatán a családommal és a kiskutyánkkal 

- osztott meg pár, szexi, bikinis, mély dekoltázst villantó fotót a naptárdíva.

A képek tanulsága szerint Mimi kutya és Donatella is valóban élvezte az augusztus végi kiruccanást és az utolsó, forró nyári napsugarakat az ősz beköszönte előtt. A rajongók azonban így is csak Tündére tudtak fókuszálni:

Gyönyörű bomba istennő.

Csodás.

Mesésen csodaszép

- bókoltak neki a követői.

 

