Nem tudsz máshova nézni: extrém dekoltázst villantott Kiszel Tünde

Kiszel Tündén nem fog az idő vasfoga. A 65 éves naptárkirálynő kortalan szépség, amit semmi nem bizonyít annál jobban, minthogy minden évben egytől-egyig elkapkodják adott évi kalendáriumait. Olyannyira, hogy gyakran új példányokat kell utánnyomtatni, hogy minden rajongója hozzájuthasson. Épp ezért nem meglepő az sem, hogy Tünde legújabb Instagram-bejegyzése alatt csak úgy záporoznak az őt éltető kommentek.
Csodás napokat töltöttünk Tatán a családommal és a kiskutyánkkal
- osztott meg pár, szexi, bikinis, mély dekoltázst villantó fotót a naptárdíva.
A képek tanulsága szerint Mimi kutya és Donatella is valóban élvezte az augusztus végi kiruccanást és az utolsó, forró nyári napsugarakat az ősz beköszönte előtt. A rajongók azonban így is csak Tündére tudtak fókuszálni:
Gyönyörű bomba istennő.
Csodás.
Mesésen csodaszép
- bókoltak neki a követői.
