Szétszedik a kommentelők az agyonretusált celebeket: Tolvai Reni és Kiszel Tünde is kapott!

A közösségi média világában a tökéletes kép elérésére tett kísérletek gyakran vezetnek lebukáshoz. Az igényes szerkesztés határvonalán egyensúlyozva, a hírességek próbálnak megfelelni a rajongók elvárásainak, de a túlzás könnyen visszaüthet. A hazai celebeket azonban nem kímélik a szemfüles rajongók: Kiszel Tünde és Tolvai Reni is kapott a követőitől!

Kiszel Tünde lánya Donatella védi édesanyját (Fotó: Fotó: YouTube)

Kiszel Tünde: kis korrigálás vagy mégsem?

A naptárdíva sok kritikát kapott a róla készült fotók miatt. Egyesek amiatt bírálták, hogy képszerkesztő programot használ, mások pedig akkor kritizálták, amikor természetes külsejét mutatta meg. Kiszel Tünde korábban nyilatkozott a Ripostnak az esetről:

„Az az igazság, hogy hál’ Istennek nagyon sok rajongóm van, csodálatos családom és értékes barátaim, így számomra az ő véleményük a mérvadó, másé nem. Nem az a lényeg, hogy mit, hanem hogy ki írja. Az építő jellegű kritikát elfogadom, de aki csak szid és rosszat kíván nekem, az csak mocskolódás. És az ilyen embereket inkább sajnálom, mert nincs életük, és így próbálják kompenzálni a saját sikertelenségüket”

„Sosem nézett ki úgy, mint a képein”

Az egyik legismertebb hazai énekesnőnk sem úszta meg a lebuktatást a követői részéről. Már régebben is téma volt Redditen Tolvai Reni Instagram-oldala és az ott lévő képek. A kommentelők szerint a digitális utómunka annyira erősre sikerül, hogy a végeredmény már messze nem tükrözi a valóságot.

„Ő pont az a személy, akinél teljesen elnézik a Faceapp és Photoshop használatát és még le is írják, hogy nincs különbség a kép és a valóság között. Könyörgöm, ez a nő sosem nézett ki úgy, mint a képeken” - írta egy Reddit felhasználó a téma kapcsán. Nem Reni az egyetlen celeb, aki kapja az ívet, amiért változtat a képein: a rajongók szerint Schóbert Lara is túlzásba viszi a szerkesztést.

Tolvai Reni Reddit támadások áldozata lett (Fotó: Szabolcs László)

A külföldi sztárok között is vannak, akik szintén lebuktak

Nemcsak a magyar celebek, hanem a nemzetközi hírességek is elcsábultak a digitális retusálás szépségének. Például Kim Kardashian vagy Ariana Grande is posztolt a nyáron olyat, ami arra utal: az Instagramukat bizony ők is photoshoppolják, ami természetesen szemet szúr a rajongóiknak. Ők ugyanis kíméletlenül odakommentelik, amit látnak.