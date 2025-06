Ezt a látványt még Kiszel Tünde sem ússza meg könnyek nélkül: csipkés menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre Hunyadi Donatellát

Kiszel Tünde 23 éves lánya egy igazi szépség, aki most ráadásul menyasszonyi ruhában kapták ugyanis lencsevégre. A fehér, gyönyörű csipke ruha pedig olyan tökéletesen áll Hunyadi Donatellán, mintha valóban rá szabták volna még akkor is, ha a kifinomult darabot csupán egy fotózás kedvéért vette fel. Ez persze semmit nem von le abból a tényből, hogy a modellként és énekesnőként is dolgozó Donatella egy igazi díva a ruhában. Pont, mint amilyen édesanyja is szokott lenni naptárfotózásai alkalmával.

Menyasszonyi ruhában tündökölt Fotó: Polyak Attila / mw

Nem csoda tehát, hogy Kiszel Tünde rendkívül büszke lányára. Az örök díva azonban legutóbb nem azért került a címlapok hasábjára, mert épp Donatellát éltette közösségi médiájában, ahogy szokta, hanem azért, mert rajongói szerint túl sok már a retus a képein. A naptárkirálynő azonban ezzel a legkevésbé sem értett egyet:

Manapság már mindenki használja például a FaceApp nevű applikációt vagy más retusáló programokat. Úgyhogy nem tudom miért vannak ezen felháborodva az emberek, mert ez már annyira elfogadott. Ha megnézzük más hírességek oldalait, akkor ott is lehet látni, hogy bizony retusálják a képeiket. De én egyébként nagyon finoman szoktam használni ilyen képszerkesztő programokat, mert van úgy, hogy nincs rajtam egyáltalán smink és akkor használok, hogy ne legyek annyira sápadt vagy ilyesmi. Úgyhogy én vállalom, hogy retusálom a képeimet, de szerintem mindenkinek így kellene tennie és nem kellene letagadni, hogy használja ezeket

- védte meg magát Tünde.

Donatellát pedig, mint lélegzetelállítóan gyönyörű menyasszonyt itt meg is nézheted: