Nagy Ő Nati beszólt A Kísértés szereplőinek: „Volt kettő is, akikről elsőre azt hittem, ugyanaz az ember”

Vasárnap elindult A Kísértés új évada, amit a tavalyi szereplők közül is sokan figyelemmel kísérnek, köztük Kozelkin Natália is. A szőke bombázó maga is kísértőként szerepelt A Kísértés 2024-es évadában, így persze a mostani felhozatalról is megvan a véleménye. Nagy Ő Nati szerint az idei csajok nem hozzák a korábbi színvonalat, sőt, inkább csalódást okoztak.

A Kísértés Nagy Ő Nati számára hatalmas csalódás, a kísértők nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (Fotó: TV2)

A Kísértés 2025-ös évadában ismét négy pár teszi próbára a szerelmét, miközben nyolc szingli csaj és pasi próbálja meghódítani a feleket. Csakhogy Nagy Ő Nati szerint A Kísértés lányok szempontjából igencsak gyenge lett idén, ugyanis egyáltalán nincsenek benne izgalmas karakterek. Úgy tűnik, a megítélésükön az sem segített, hogy milyen válogatott módszereket találtak ki arra, hogy hogyan kell egy férfit elcsábítani.

TV-ből nézve nekem az az érzésem, hogy az idei lányok nagyon egyformák, szinte tucat. Volt kettő is, akikről elsőre azt hittem, ugyanaz az ember. A tavalyi évadban sokkal színesebb, változatosabb személyiségek voltak a lányok között, most viszont nem igazán látok olyat, akivel kijönnék

– árulta el a véleményét Nati.

Nati szerint nincsenek egyedi karakterek A Kísértés szereplők között (Fotó: Tv2)

A Kísértés Timije belopta magát Nati szívébe

A fiatal influencer azt is elárulta, hogy a párok nőtagjai között viszont akad olyan, aki szimpatikus neki, nem más, mint A Kísértés Mátéjának párja.

„Nézem a műsort, és amúgy van kedvencem is, Timi. Szerintem nagyon laza, abszolút tudok vele azonosulni” – vallotta be.

Maga az idei évad nekem kicsit túlforrt a fiúk villájában a lányok részéről, annak ellenére, hogy még nem igazán történt semmi

– tette még hozzá, ismét a kísértő lányokra utalva.

Nagy Ő Nati párja nélkül nem is bulizik

Sok rajongó abban is reménykedett A Kísértés 2. évadának kezdete előtt, hogy Nagy Ő Nati barátja, Vince társaságában esetleg visszatér a szigetre, de sajnos csalódniuk kellett. A szőkeség el is árulta, hogy mi az oka ennek.

Soha nem mennék vissza vele! Nekünk nincs szükségünk külső megerősítésre. Ha bulizunk vagy nyaralunk, azt ketten tesszük, vagy barátokkal, de sosem egymás nélkül

– írta Kozelkin Nati Instagramon.