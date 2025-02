"Nagyon gyerekes..." - óriási balhé alakul, egymásnak üzenget a TV2 két bombázója

Nagy Ő Nati nemcsak Jákob Zoli kegyeiért küzdött meg, de tavaly láthattuk őt A Kísértés című műsorban is, mint csábító. A szőke szépség természetesen kitett magáért a műsorban, hiszen ő volt az első lány, akinek sikerült az ujjai köré csavarnia egy párkapcsolatban lévő fiút. Áldozata nem más volt, mint Noel, aki Berki Dorina oldalán érkezett meg a kísértés szigetére, de külön távoztak, s ebben Natinak is nagy szerepe volt. És hogy miért? Nos, azért, mert nem csupán flörtölgetett egymással a két szereplő, hanem pillanatok alatt a tettek mezejére is léptek, ezzel halálra ítélve Noel és Dorina kapcsolatát. Nyilván nem kell megmagyaráznunk, hogy a két lány ezek után nem lett "öribari", sőt... Dorinában annyira megmaradtak a történtek, hogy még egy évvel a forgatások után is a szőkeségnek üzenget.

Nagy Ő Nati alaposan kiosztotta Dorinát Kísértés Noel miatt (Fotó: Instagram)

Kísértés Dorina beszólt, Nagy Ő Nati nem hagyta magát

Ott tartottunk, hogy Dorina látszólag nem tette túl magát a Thaiföldön történteken, ugyanis még mindig Natival van elfoglalva. Legalábbis ez derül ki abból a videójából, amit a TikTok-oldalán osztott meg. Kozelkin Natália ugyanis a Tények Plusznak adott nemrég riportot, amiben az új párkapcsolatáról mesél, na meg arról, hogy mennyire boldogok. Igen ám, csak egy fél mondatban elhangzott az is, hogy A Kísértés óta Noel nem kért bocsánatot a szőkeségtől, holott megtehette volna, hiszen a rövidke románcuk csúfos véget ért. Ez viszont annyira megütötte Dorina fülét, hogy azonnal úgy érezte, el kell mondania a véleményét.

Úgy gondoltam, reagálok erre a Tények Pluszban elhangzott, szerelmes, csodás Natis interjúra. A videóban azt láthatjuk, hogy Noel azóta sem kért bocsánatot Natitól. Itt raknék egy b*szott nagy kérdőjelet, hogy mégis miért kéne neki?! Mindegy, én megnyugtatok mindenkit, hogy tőlem már a Noel bocsánatot kért

– fakadt ki a Power of Love egykori győztese is, akinek azóta szintén új párkapcsolata lett, de legalább azt is megtudtuk, hogy exe bocsánatot kért tőle, amiért olyan csúnyán elbánt vele a műsorban.

Viszont kíváncsiak voltunk arra is, hogy Nati mit szól a lány szavaihoz...