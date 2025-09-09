Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
A Kísértés előtt is megmutatták már magukat – Nem csak Kasza Tibi lehet ismerős a szemfüles nézőknek

A Kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 19:07
kasza tibikísértőkcsábításTV2
Nem csak Kasza Tibi lehet ismerős a nézők számára, sokan bukkantak már fel különböző műsorokban. A Kísértés sztárjai többször megmutatták már, mire képesek. De hogy kik is ők, mutatjuk!
Bors
A szerző cikkei

Amikor megérkezett a TV2 nagy sikerű realityjének, A Kísértés második évadának szereplőgárdája, máris kiderült: nem csak Kasza Tibi lehet ismerős a nézők számára. A műsor, amely 2025. augusztus 31-én indult, négy szerelmes párt állít próbatétel elé. A szerelmeseket csinos és sármos kísértők igyekeznek elcsábítani – és köztük bizony nem egy olyan szereplő akad, akit a televíziózás rajongói más műsorokból jól ismerhetnek.

A Kísértés
A Kísértés sztárjai nem ismeretlenek a nézők számára (Fotó: TV2)

A Kísértés és a szerelem: Együtt maradhat a négy páros?

A párok között találjuk Anitát és Dávidot, Lilit és Milánt, Fannit és Márkot, valamint Timit és Mátét. Ők azok, akik a kapcsolatukat a kamerák kereszttüzében teszik próbára, és közben szembesülnek a flörtökkel, féltékenységgel és a kísértés minden formájával. Bár a figyelem nagy része rájuk irányul, a kísértők is rengeteget hozzáadnak a történethez – különösen azok, akik nem először bukkannak fel a képernyőn.

Kísértők több szerepben

Ott van például Csenge, aki korábban az Éden Hotelben tűnt fel, és most a TV2 műsorában próbálja megbolygatni a párok nyugalmát. Szintén az Éden Hotelből lehet ismerős Nelli, aki a valóságshow után fodrászként dolgozott, most pedig ismét a reflektorfényben találja magát.

Kísértés Csenge
A kísértés Csenge feladata összetett a műsorban (Fotó: TV2)

A gasztroreality rajongói számára nem lesz újdonság Kinga, A Konyhafőnök hetedik évadában küzdött a séfek kegyeiért, és nem is szerepelt rosszul: egészen sokáig jutott a versenyben. Most azonban nem főzőtudására, hanem csáberejére épít. A szereplők között feltűnik Balázs is, aki nem kis televíziós múlttal rendelkezik. A Money or Love című műsorban Petrával együtt elvitte a fődíjat, majd később a Határtalan szerelem című realityben is láthatták a nézők Balin. Érdekesség, hogy A Kísértésben újra találkozik egy régi ismerőssel: Kittyvel, aki szintén a Money or Love-ból lehet ismerős, és aki egy ideje a realityk állandó szereplője lett. Nem csoda, hogy a közönség kíváncsian figyeli, milyen dinamikát hoznak majd a villába.

Ugyanazon a szigeten kavarják fel az állóvizet

A csábítók és a párok történetei egyre inkább összefonódnak, miközben a nézőkben újra és újra felmerül a kérdés: vajon ki lesz hűséges, és ki adja be a derekát a kísértésnek? Az biztos, hogy az idei évadban a korábbi realityk világából érkező arcok plusz izgalmat csempésznek a műsorba. Nem mindennap fordul elő, hogy egy Éden Hotel-veterán, egy Konyhafőnök-szereplő és egy Money or Love-nyertes ugyanazon a szigeten kavarja fel az állóvizet.

A Kísértés 2025-ös évada tehát nemcsak a szerelmi drámákról szól, hanem arról is, hogyan fonódnak össze a különböző televíziós valóságshow-k világa. A kísértés nem válogat – és mi sem tudjuk elfordítani a tekintetünket a képernyőről.

 

