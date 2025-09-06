"Már egy nézéstől is kiborulok" – Kiesése után megszólalt A Kísértés Biankája: senkinek sem kegyelmezett!

A Kísértés 2025 csütörtök esti epizódjában a lányok villájából Imi és Krisztián távoztak, a fiúk villájából pedig Csenge és Bianka. A két csábító hölgy nem fogta vissza magát, amikor hangot kellett adni a véleményüknek, és bár Csenge emelt fővel, illetve némi indulattal távozott, Bianka elérzékenyült, amikor rá esett a végső választás. A fiatal lány a kiesés után a Borsnak nyilatkozott.

A Kísértés Biankája csalódott volt, hogy az elsők között kellett távoznia (Fotó: Tv2)

A Kísértés szereplők egyetértettek

Csenge és Bianka a kiesésük előestéjén taktikázásba kezdtek annak érdekében, hogy egy kicsit feldobják a hangulatot, amit mindketten laposnak ítéltek meg, főleg azok után, hogy a szerelmes fiúk szórakoztatása nem úgy sült el, ahogy azt a kísértő lányok eltervezték. A balhé után úgy tűnik, Kísértés Csenge és Bianka balhéja csak olaj volt a tűzre.

Annyira unalmasnak gondoltuk a fiúkat, hogy muszájnak éreztük bevetni ezt a trükköt, hogy összeveszünk Mátén, mert szerettük volna kiugrasztani a nyulat a bokorból. Jó ötletnek találtam, én eleve azért mentem be, hogy műsort csináljak, nem azért, hogy feszengés meg unalom legyen bent

– kezdte Bianka, aki jónak ítélte meg azt, ahogyan eljártak, még annak ellenére is, hogy kiszavazás lett a következménye. Az viszont kifejezetten rosszul érintette, hogy idejekorán kellett elhagynia a villát.

Nagyon nehezen viseltem, hogy elsőként kellett távoznom, magam miatt és a bent lévő kísértő lányok miatt is, akiket egyébként nagyon megszerettem. Első sorban egyébként magam miatt dühít a dolog, mert én úgy jöttem be ebbe a műsorba, hogy sokáig ki fogok tartani és bent leszek végig. Rosszul esett, hogy nem így alakult.

A kísértő lányok közül ketten már kiestek, új lányok érkeztek helyettük a villába (Fotó: Tv2)

Kísértés Bianka párban nem vállalná

A fiatal lány elárulta: kizárólag kísértőként tudja elképzelni, hogy részt vegyen egy ilyen műsorban.

Nem számítottam rá, hogy szerelmet találok a szigeten, meg arra sem, hogy valakit el tudok úgy csábítani más mellől, hogy utána hosszútávon velem maradjon. Ha én ezt meg tudom tenni, akkor őt utána más is könnyedén el tudja csábítani mellőlem. Én izgalmat kerestem ebben a helyzetben, számomra ez volt az elsődleges. Ez egyébként egy önismereti tréning is volt nekem, hogy hogyan tudok működni egy ilyen műsorban, összezárva idegenekkel és hogy viselem a lányok társaságát, illetve olyan idegen fiúkét, akikről tudom, hogy párjuk van.

És, hogy van-e olyan, amit másképp csinálna? Csengéhez hasonlóan Bianka is úgy véli, a hősszerelmes férfiak nem érdemelték meg azt a produkciót, amit kaptak.