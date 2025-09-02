Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A Kísértés: Túl az első randin egyre forróbb a hangulat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 09:30
A Kísértéscsábítás
Elstartolt a párkapcsolati reality második évada, ahol négy pár teszi próbára a kapcsolatát. A Kísértés szigetén a fiú és a lány villában is forrósodik a helyzet, a szerelmesek túl vannak az első randijukon.

A Kísértés új évadában ismét óriási próbatételre számíthatnak azok a szerelmes párok, akik azért érkeztek a szigetre, hogy próbára tegyék kapcsolatukat. Mindkét villában nyolc csábító várja, hogy a tettek mezejére léphessen és nagyon úgy tűnik, hogy szép lassan elindulhat az az érzelmi hullámvasút, amelyre a szerelmesek eredetileg nem akartak felülni.

A Kísértés
A Kísértés szereplőinél forrósodik a hangulat, a csapat egyik fele banánozni ment a tengerpartra (Fotó: Tv2)

A Kísértés 2025 szereplők nincsenek könnyű helyzetben

A fiatalok mind bulizni érkeztek a forró, távoli szigetre, de nem mindannyian ugyanazzal a céllal: a szerelmesek párjukat és önmagukat, illetve kapcsolatukat teszik próbára, míg a csábítók azzal a reménnyel érkeztek, hogy esetleg új szerelmet találnak az együtt töltött hetek alatt. A bemelegítő epizód után a 8-8 kísértő bevette magát a két villába, ahol eleinte természetesen még zárkózottabb, párjukhoz hű fiúkkal és lányokkal találkoztak, ennek feloldására azonban rögtön egy olyan feldattal készültek nekik, ami garantáltan meghozta a jókedvet. Kísértőiknek ugyanis egy dzsungel-béli párzási táncot kellett előadniuk, ami a kezdeti grimaszolgatás ellenére végül jól sült el, és végre belecsphattak az első közös bulijukba is. Nos, az már most egyértelműen látszik, hogy nincs egyszerű dolga a pároknak, hiszen a csábító fiúk és lányok mind mutatósak, magabiztosak és nem akarnak pár nélkül hazamenni. 

Bátorságpróba mindkét villában

Az első buli másnapján a szerelmesek nem akármilyen extrém sporthelyzetben találták magukat: a fiú villában úgynevezett “banánozás” volt a feladat, vagyis a tengerben felülni egy olyan, felfújt vízi járgányra egymás mögé, amit aztán egy motorcsónak húz a tengeren nagy sebességgel. Bikinis testek, tetoválások és félelmek találkoztak a kaland során, ami végül vidám pillanatokkal és sok nevetéssel zárult. A lányok részlegén ez idő alatt a magassági félelmekkel kellett szembenéznie a szereplőknek, ugyanis egy hosszú kötélpélyán kellett átcsúszniuk a fák fölött, ami meglepően mulatságosra sikeredett. 

A Kísértés idei szereplői tehát kezdenek feloldódni, amelynek hatásait az első randin is érezni lehetett. Máté és Bianka nagyon jót beszélgetett, Bianka kifejezetten bizakodó volt a találka után, szerinte később akár szintet is léphetnek. Közben Timi és Csabi némileg csipkelődősre vette a figurát, Márk és Nelli beszélgetése pedig megrekedt, mert Nelli azt érezte, Márknál abszolút zárt ajtókon dönget. Márk számára egyelőre a Kísértés egyet jelent a bizonyítással. Hasonló volt a helyzet Kerim és Fanni között, Fanni azonnal barát-zónába helyezte Kerimet, aminek a csábító srác cseppet sem örült. Lili szintén a zárkozóttak táborát erősíti a szavaival, Máté azonban magabiztosan randizott vele, szerinte ugyanis Lili csak leplezni próbálta, hogy bejön neki a fiú. Dávid megingathatatlan volt a Petrával való találkája közben, Kadocsa és Anita szinte már  Kinga és Milán randevúja abszolút vitte a prímet, ők ugyanis kötetlenül és lazán tudtak beszélgetni, amivel mindketten növelték a másikban a szimpátiát. 

Hogy hogyan alakul a szerelmesek és kísértőik sorsa, az kiderül a kedd esti adásból!

 

