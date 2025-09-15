Mindenki megdöbbent: Kitty váratlanul otthagyta A Kísértést - Most elmondta, miért!

A Kísértés 2025-ben a nézők izgalmas történések sorát követhetik figyelemmel a Tv2 képernyőjén. Alig néhány rész ment le eddig, de máris elszabadultak az indulatok. Ezzel párhuzamosan a tipikus szomszédlány szerepében ismert Kitty, aki sok fiú fejét elcsábíthatta volna, váratlanul távozott a sorozatból.
Kitty a TikTokon osztotta meg követőivel a döntését, a Bors megkeresésére elmondta, komoly dolog miatt távozott. Elmondása szerint olyan családi dolgok állnak a háttérben, ami miatt nem volt kérdés a kiszállás, de nem kívánta részletezni a történteket.
Nem mindent szeretnék kirakni a világhálóra, és nem szeretnék erről bővebben beszélni
– kezdte lapunknak Kitty.
Sokan kíváncsiak voltak, hogy miért ment be a villába, ha tudja magáról, hogy visszahúzódó típus. Kitty elmondta, hogy a műsort kalandnak fogta fel, és kíváncsi volt, vajon vannak-e még hűséges férfiak, akik bizonyítani tudják, hogy nem csábulnak el a villában:
Azért mentem a Kísértés szigetére, mert kíváncsi voltam, mennyire hűségesek a férfiak. Nem kifejezetten az volt a célom, hogy elcsábítsam őket, inkább reméltem, hogy találkozom olyanokkal, akik bebizonyítják: még mindig vannak hű férfiak a világon.
Kitty nem először vett részt valóságshow-ban: korábban a Money or Love című műsorban is szerepelt, ahol végig bent maradt.
A szívemhez a Money or Love állt közelebb, mert ott van idő, hogy érzelmek alakuljanak ki
– mondta. Ez a három hónapos forgatás lehetőséget adott arra, hogy mélyebb érzelmi kapcsolatok alakuljanak ki.
Kísértés Kitty TikTok-videója után a kommentelők között vegyes reakciók születtek: egyesek értetlenül álltak Kitty döntése előtt, mások megértették, hogy személyes okok miatt kellett távoznia. Az egyik követője ezt írta:
Sajnálom, hogy haza kellett jönnöd, szimpatikus voltál...
Egy biztos: A Kísértés nélküle is tovább folytatódik, ráadásul egyre izgalmasabb részek fognak érkezni, ahol elkezdik lebontani a képzelt falakat. Kitty TikTok videóját itt láthatjátok:
