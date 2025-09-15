Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Mindenki megdöbbent: Kitty váratlanul otthagyta A Kísértést - Most elmondta, miért!

A Kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:45
Kasza Tiborvalóságshow sztárbotrány
Kitty, a reality villájának visszahúzódó szomszédlánya váratlanul távozott a műsorból. A Borsnak elmondta, hogy családi okok miatt kellett kilépnie, és azt is elárulta, nem először vett részt A Kísértésben.

A Kísértés 2025-ben a nézők izgalmas történések sorát követhetik figyelemmel a Tv2 képernyőjén. Alig néhány rész ment le eddig, de máris elszabadultak az indulatok. Ezzel párhuzamosan a tipikus szomszédlány szerepében ismert Kitty, aki sok fiú fejét elcsábíthatta volna, váratlanul távozott a sorozatból

A kísértés
A Kísértés lányai közül a gyönyörű Kitty az igazi szomszédlány típus Fotó: (Fotó: TV2)

A Kísértés Kitty-je váratlanul otthagyta a műsort

Kitty a TikTokon osztotta meg követőivel a döntését, a Bors megkeresésére elmondta, komoly dolog miatt távozott. Elmondása szerint olyan családi dolgok állnak a háttérben, ami miatt nem volt kérdés a kiszállás, de nem kívánta részletezni a történteket.

Nem mindent szeretnék kirakni a világhálóra, és nem szeretnék erről bővebben beszélni

 – kezdte lapunknak Kitty.

293A1253
A Kísértés műsorvezetője, Kasza Tibor vezeti végig a szereplőket, fel is hívja a figyelmet arra, hogy a látszat néha csal, meg a Kísértő lányai is (Fotó: Tv2)

Miért vállalta a játékot?

Sokan kíváncsiak voltak, hogy miért ment be a villába, ha tudja magáról, hogy visszahúzódó típus. Kitty elmondta, hogy a műsort kalandnak fogta fel, és kíváncsi volt, vajon vannak-e még hűséges férfiak, akik bizonyítani tudják, hogy nem csábulnak el a villában:

Azért mentem a Kísértés szigetére, mert kíváncsi voltam, mennyire hűségesek a férfiak. Nem kifejezetten az volt a célom, hogy elcsábítsam őket, inkább reméltem, hogy találkozom olyanokkal, akik bebizonyítják: még mindig vannak hű férfiak a világon.

A Kísértés 2. évada tartogat még jó néhány balhét (Fotó: Tv2)

Korábbi tapasztalat: Money or Love?

Kitty nem először vett részt valóságshow-ban: korábban a Money or Love című műsorban is szerepelt, ahol végig bent maradt. 

A szívemhez a Money or Love állt közelebb, mert ott van idő, hogy érzelmek alakuljanak ki

 – mondta. Ez a három hónapos forgatás lehetőséget adott arra, hogy mélyebb érzelmi kapcsolatok alakuljanak ki.

Kitty távozása megosztja a nézőket 

Kísértés Kitty TikTok-videója után a kommentelők között vegyes reakciók születtek: egyesek értetlenül álltak Kitty döntése előtt, mások megértették, hogy személyes okok miatt kellett távoznia. Az egyik követője ezt írta: 

Sajnálom, hogy haza kellett jönnöd, szimpatikus voltál...

Egy biztos: A Kísértés nélküle is tovább folytatódik, ráadásul egyre izgalmasabb részek fognak érkezni, ahol elkezdik lebontani a képzelt falakat. Kitty TikTok videóját itt láthatjátok

@korda_kitty kerdezz-felelek insta🫶🏽 #kisertes #akisertes #kerdezzfelelek #neked #fy ♬ Girls Just Want to Have Fun - yourmusic4ever💯

 

 

