Ismert hölgy oldalán fotózták le Szoboszlait, ordas nagy kamu terjed róluk

Valótlanság kering az interneten a Liverpool magyar focistájáról, Szoboszlai Dominikról. Mint ismert, a válogatott csapatkapitányát választotta meg a legjobb külföldön játszó honi játékosnak a Hivatásos Labdarúgók Szervezete, a két héttel ezelőtti díjátadón pedig készült egy olyan fotó, amit teljesen félreértettek Angliában.
A díjátadón idén már kilencedik alkalommal a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták. A legjobb női kapus kategóriában a jelöltek között volt a PMFC kanadai hálóőre, Chandra Bednar is.
Az Etyeken megrendezett ünnepélyes eseményt követően természetesen nem maradhatott el a közös fotó a Liverpool FC magyar sztárjával, Szoboszlai Dominikkal, akit pedig a legjobb külföldön játszó magyar játékosnak választottak meg!
– olvasható a pmfc.hu oldalán, ahová a közös fotó is felkerült. Innen juthatott el a kép egy brit Facebook-csoportba, ahol alapvetően a Liverpool átigazolási híreivel kapcsolatban osztanak meg bejegyzéseket a tagok. Valaki azonban Szoboszlai és a pécsi kapus közös fotóját is betette a csoportba, ami teljesen félre lett értelmezve.
Szoboszlai Dominik és az édesanyja
– írta a kép mellé a liverpooli szurkoló.
Sokan először csak gratuláltak a hölgynek, hogy milyen tehetséges fia van, majd többeknek feltűnt, hogy valami nagyon nem stimmel.
Az anyja?! 10 évesen szülte?! Nem, ő nem az anyja
– jegyezte meg az egyik hozzászóló.
Miután egyre többen megerősítették, hogy a képen látható hölgy nem Szoboszlai édesanyja, azonnal beindultak a találgatások. Volt, aki azt írta, hogy az olimpiai bajnok magyar öttusázó, Gulyás Michelle van a képen, de ez sem talált. A képen Chandra Bednar látható, aki a leírtakkal ellentétben semmilyen rokoni kapcsolatban nem áll a Liverpool focistájával, csupán egy díjátadón készült róluk egy közös fotó.
Szoboszlai Dominik édesapja, Zsolt elmondása szerint nem szeretnek szerepelni, sem mutogatni magukat a feleségével. Szoboszlai Zsolt korábban úgy fogalmazott, hogy párja olyan, mint a Columbo felesége, sosem lehet látni. Dominik édesanyja egy gyönyörű szőke hajú nő, aki több mint két évtizede él boldog házasságban a férjével – írta meg korábban az Origo.
