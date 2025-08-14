Az őrület új szintet lépett: itt az ehető Labubu angyalhajjal, dubaji csokiban!

Úgy tűnhet, hogy a Labubu-őrület új szintre lépett, miután egy bizarr kinézetű, Labubu figurákat tartalmazó szendvicsről kezdtek el képek terjedni az interneten. Online elterjedt a hír, hogy a termék a következő héten kerül az üzletlánc polcaira.

Fotó: 19 STUDIO / Shutterstock

Az X-en (korábban Twitter) posztoltak egy fotót egy Tesco-s limitált kiadású szendvicsről. A különlegessége abban rejlik, hogy a zöld réteg a pisztáciás dubai csokira emlékezteti az embert, ugyanakkor még csokoládémorzsa és angyalhaj is van benne! A hab a tortán, hogy rajzfilmszerű szürke figurák is vannak a szendvicsben, amik a népszerű Labubu karakterre hasonlítanak.

so wtf am I looking at- pic.twitter.com/SVr6GktgCV — ᥫ᭡ 𝖗𝖔 (@angelicxro) August 6, 2025

Az internetes felhasználók hamar megkérdőjelezték a kép hitelességét, kiemelve, hogy a csomagoláson látható QR-kód teljesen torz, illetve az üzletlánc prémium termékeit jelző logó (Tesco Finest) sem stimmel.

Volt, aki azt kommentelte; „90%-ig meg vagyok róla győződve, hogy a képet mesterséges intelligencia generálta, de az az ijesztő az egészben, hogy nem vagyok benne teljesen biztos.”

A Labubu figurás szendvicsről elterjedt kép sokakban azonban nemcsak a hitelesség kérdését vetette fel. Rengeteg komment érkezett azzal kapcsolatban, hogy mennyire sokkoló ez a divatőrület. A kommentszekcióban egy felhasználó mindezek láttán megjegyezte, hogy; „Mind meghaltunk 2020-ban, és ez a pokol”. Más felhasználók szerint a szendvics: „Úgy néz ki, mintha valaki egy szendvicsbe rakott volna kutyakaját, rágógumit és hányást egyszerre”. Míg volt olyan kommentelő, aki csak annyit írt: „Ez egy bűncselekmény”.

A szupermarket azonban most megerősítette, hogy a Labubu figurás, bizarr kinézetű szendvics nem tartozik a termékei közé. A Tesco szóvivője a NationalWorldnek elmondta: „Ez nem a Tesco által forgalmazott termék, és a kép nem a Tesco-tól származik.”

Bár a labubus szendvicsről készült fotó nagy eséllyel AI-generált, a Tesco dobott már piacra bizarr szendvicsmenüt.

Labubu figurás szendvics valójában nincs, de szülinapi torta ízű igen Forrás: Tesco

A vállalat a Clubcard törzsvásárlói kártya 30. szülinapja alkalmából egy szülinapi torta ízű szendvicset dobott a piacra. Az előzővel ellentétben ez egy létező és kapható termék, aminek a megjelenését augusztus 5-én jelentette be a Tesco. A limitált kiadású születésnapi tortás szendvics eperlekvárt és krémsajtos tölteléket tartalmaz két szelet puha, briós stílusú kenyér között – sőt, ünnepi torta módra még szivárványszínű szórócukorral is megszórják.