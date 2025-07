Simpsonék előre megjósolhatták, hogy a Labubuk valójában démonok

A Labubuk amilyen nagy sikernek örvendtek a trend megjelenésekor, olyan gyorsasággal terjedt el róluk, hogy átkozottak. Egyesek szerint a baba mása egy Sumér démonnak, Pazuzunak, aki több nép kultúrájában is megjelent az évezredek során. Úgy fest hogy ezt a teóriát Simpsonék már megjósolták.

Simpsonék már megjósólták a Labubut az internet szerint. Fotó: Northfoto

A Simpson Család című sorozat kedvelőinek ismerősen csenghet a Pazuzu név, ugyanis a 2017-ben megjelenő Rémségek Simpsonháza 28. részében már találkozhattak vele. Ez a minden évben Halloweenra megjelenő sorozat a sorozatban egy ásatáson talált majd az Amazonon hírdetett Pazuzu cimkével elátott szobrot rendelnek Maggie-nek. Habár Homér csak véletlenül rendelte ezt pizza helyett, a család mégis izgalommal várja a csomag érkezését.

Marge ki megy a szobából és Homér oda adja a „játékot” a lányának ám ekkor Pazuzu szeme vörösre vált és megszálja Homért. Ekkor az apa elkezd énekelni, a szobában a játékok feje forogni kezd és az egész szobát ellepi a horror hangulata. Homér egyedül hagyja Maggiet Pazuzuval és mint ahogy az várható, a kis babát is megszálja a démon.

Sokan ezt a jelenetet egy fajta jóslatként értelmezik, és a social médiában is elterjedt már, hogy kedvenc, magyar gyökerekkel is rendelkező rajzfilm figuráink ezt is megjósólták. A labubuk 2015-ben jelentek meg először, igaz először még csak Ázsiában. A világtöbbi részén, ahogy itthon is csak az utóbbi fél - egy évben terjedtek el.

Simpsonék már 1994-ben megjósólták a labubut?

Ezen videók sokszor egy másik Simpson Család epizód egyik jelentéből kiragadott képkockáját is tartalmazzák. Ezen a képen Marge egy a Labubukra megszólalásig hasonlító plüsst tart a kezében azzal a szöveggel hogy „I just think they are neat” vagy magyar fordításban „egyszerűen szépnek találom őket”.

Ez a jelenet egy 1994-ben megjelenő részben, az 5. évad 19. részében található meg. Azonban a szóban forgó kép egy Reddit posztból származik, és kis kommentolvasgatás után könnyen rájön az ember, hogy csupán szerkesztett képről van szó ez esetben. Az eredeti jelentben ugyan is Marge egy krumplit tart a kezében, nem pedig egy Labubut.