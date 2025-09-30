Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Jeromos névnapja

Hosszú Katinka leleplezte születendő babája nevét - Fotó

olimpikon
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:50
gyermekcsaládHosszú Katinka
Már nagyon nagy az olimpikon pocakja. Hosszú Katinka nagy bejelentést tett.
K. C.
A szerző cikkei

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok, magyar úszónő. Férjével, Layber-Gelencsér Mátéval alkotott családja 2023 augusztusában lett teljes, amikor is világra jött első gyermekük a kis Kamília

Hosszú Katinka
Hosszú Katinka / Fotó: Földi Imre

Az örömhírt, hogy másodszorra is édesanya lesz szeptember elején közölte az olimpikon. Bár azért már folytak a találgatások az augusztus végén, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnökénél készült képe alapján. Korábban azt azonban nem lehetett még tudni, hogy milyen nemű lesz a baba. Ám most Hosszú Katinka nem csak azt árulta el, hogy második gyermeke is kislány lesz, hanem már a nevét is leleplezte! 

„Nagyon várunk már, Szofi!”

– írta ki Hosszú Katinka a közösségi oldalára kedd délután, felfedve hamarosan születendő második gyereke nemét és nevét.

