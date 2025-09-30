Hosszú Katinka leleplezte születendő babája nevét - Fotó

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok, magyar úszónő. Férjével, Layber-Gelencsér Mátéval alkotott családja 2023 augusztusában lett teljes, amikor is világra jött első gyermekük a kis Kamília.
Az örömhírt, hogy másodszorra is édesanya lesz szeptember elején közölte az olimpikon. Bár azért már folytak a találgatások az augusztus végén, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnökénél készült képe alapján. Korábban azt azonban nem lehetett még tudni, hogy milyen nemű lesz a baba. Ám most Hosszú Katinka nem csak azt árulta el, hogy második gyermeke is kislány lesz, hanem már a nevét is leleplezte!
„Nagyon várunk már, Szofi!”
– írta ki Hosszú Katinka a közösségi oldalára kedd délután, felfedve hamarosan születendő második gyereke nemét és nevét.
