Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Hosszú Katinka

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hamarosan bővül Hosszú Katinkáék családja, hiszen az úszónő második gyermekét várja.

Az olimpikon most egy friss fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen jól látható, hogy gömbölyödik a pocakja.

Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk

- olvasható Hosszú Katinka posztjában.

Az olimpikon posztja alatt csak úgy özönlenek a hozzászólások, akik nem győzik a szépségét dicsérni, egyúttal jó egészséget is kívánnak neki.

Mutatjuk az úszónőről készült fotót: