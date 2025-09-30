Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Hosszú Katinka

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hamarosan bővül Hosszú Katinkáék családja, hiszen az úszónő második gyermekét várja.
Az olimpikon most egy friss fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen jól látható, hogy gömbölyödik a pocakja.
Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk
- olvasható Hosszú Katinka posztjában.
Az olimpikon posztja alatt csak úgy özönlenek a hozzászólások, akik nem győzik a szépségét dicsérni, egyúttal jó egészséget is kívánnak neki.
Mutatjuk az úszónőről készült fotót:
