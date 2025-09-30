Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Hosszú Katinka

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 08:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 30. 08:26
Az olimpikon a közösségi oldalán osztotta meg a képet.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hamarosan bővül Hosszú Katinkáék családja, hiszen az úszónő második gyermekét várja.

Hosszú Katinka
Fotó: Magyar Nemzet

Az olimpikon most egy friss fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen jól látható, hogy gömbölyödik a pocakja.

Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk

- olvasható Hosszú Katinka posztjában.

Az olimpikon posztja alatt csak úgy özönlenek a hozzászólások, akik nem győzik a szépségét dicsérni, egyúttal jó egészséget is kívánnak neki.

Mutatjuk az úszónőről készült fotót:

 

