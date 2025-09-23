Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Horváth Éva kisfiával tette hivatalossá, elérkezett az idő

Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 13:20
meghittkisfiúsztár
Instagram-poszttal tette nyilvánvalóvá Horváth Éva.

Horváth Éva egy meghitt pillanatot osztott meg a közösségi oldalán. Az egykori szépségkirálynő a Fővárosi Állat- és Növénykertből jelentkezett be, ahol kisfiával, Alexszel töltött egy napsütéses őszi napot. 

Horváth Éva
Meghitt pillanatot osztott meg Horváth Éva /  Fotó: Mediaworks Archív

A posztban Horváth Éva úgy fogalmazott: 

Hivatalosan is itt van az ősz, szerencsére még egy csodálatos napos hétvége is megadatott a vénasszonyok nyarának.

A fotón Éva és a kisfia látható, amint mosolyogva ülnek a tó partján, a háttérben pedig a természet idilli képe tárul a követők elé. A rajongók szinte azonnal elárasztották a posztot szívecskékkel és kedves kommentekkel, többen megjegyezték, mennyire bájos és szeretetteljes anya-fia pillanatot sikerült megörökíteni.

Nagyon szépek vagytok, a kissrác dettó anyukája..

 – fogalmazott az egyik kommentelő.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Éva a közösségi oldalán osztott meg családi fotókat. Ahogy korábban írtunk róla, kisfia szeptember elsején ünnepelte negyedik születésnapját, amelyről szintén megható bejegyzést tett közzé.

 Most születtél, és már 4 éves vagy. Isten éltessen, Alex

 – írta akkor, a poszthoz pedig rengeteg gratuláció érkezett, köztük ismert barátoktól is.

A meghitt családi pillanatok mellett az elmúlt időszakban Éva egészségi állapota is sokakat foglalkoztatott. 2024 novemberében Balin motorbalesetet szenvedett, amelynek következtében súlyos sérüléseket szenvedett: nyílt lábszár- és bokatörést, valamint fertőzést is. Hazatérése után Magyarországon folytatta a kezeléseket, több műtéten is átesett, és hosszú rehabilitáció várt rá. 

A történtek nyomán pletykák is elindultak arról, hogy esetleg amputációt hajthattak végre, ám Éva később mindezt határozottan cáfolta, és videóiban is látható, hogy kitartóan dolgozik a felépüléséért.

 

