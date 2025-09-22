Hátborzongató pletyka terjed Horváth Éva lábáról: itt a válasza

Horváth Éva motorbalesetéről szóltak a hírek, miután 2024 novemberében súlyosan megsérült. Az egykori szépségkirálynővel kapcsolatban most pedig borzasztó pletyka kezdett terjedni… A Borson keresztül ő maga is reagált.

Horváth Éva lába a téma a legutóbbi videója óta (Fotó: Szabolcs László/Bors)

Végleges műtétről találgattak

Horváth Éva még Balin szenvedett súlyos balesetet, aminek következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett, ráadásul fertőzést is kapott, ami csak rontott a helyzeten. Idővel Magyarországra utazott, hogy itt folytassa a kezeléseket: több mint fél tucat műtéten esett át, és hosszas rehabilitáció vár még rá. Épp erről osztott meg egy videót Horváth Éva TikTok-on, ám nem várt kommentcunami zúdult rá…

A felvételen ugyanis egy edzőpadon ülve, súlytárcsákkal erősíti karját, felsőtestét. Lábát keresztbe rakja, sérült bal lába pedig kilóg a látószögből. A kép éppen a térde alatt van elvágva, ami sok kommentelőnek szemet szúrt, többen azt találgatták, hogy talán részleges amputációt hajtottak végre a végtagján…

„Levágták a lábát? Vagy csak nekem tűnik úgy?” – írta egy hozzászóló.

„Én akárhogy nézem, nincs ott láb” – vélekedett egy újabb.

„Én is úgy látom, hogy ott már csonk van. Fogadd együttérzésemet és egyúttal én azt is gondolom, hogy most fogsz tudni újra minőségi életet élni” – ment tovább egy másik.

Ugyanakkor bőven akadtak, akik biztosak ennek ellenkezőjében.

„Ma volt valami rendezvényén is, ha úgy lenne nem járkálna ki egyből szerintem” – szögezte le egy rajongó.

„Nem vágták le a lábát, ott van csak nem mozgatja” – tette tisztába a kérdést más is, míg sokan kitartást és mihamarabbi felépülést kívántak neki.

Reagált Horváth Éva

A Bors felkereste Horváth Évát is, hogy megkérdezzük, hogy van, és igazak-e a spekulációk. Szűkszavúan ennyit felelt:

Tök jól vagyok. Ennyit szeretnék közölni. Halad a rehabilitációm

– szögezte le, mikor pedig arról kérdeztük, hogy ezek szerint nem igazak a kommentelők feltevései, annyit felelt: nem olvasgat ilyesmit...