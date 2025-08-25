Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Lajos, Patrícia névnapja

"Nagyon szófogadó kisfiú!" - Horváth Éva kisfia tündérien kíséri édesanyját!

Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 11:30
balesetcsalád
Nagyon aranyos videót tett közzé a közösségi oldalán a szépséges modell.
Amy Mans
A szerző cikkei

Horváth Éva nemrégiben a közösségi oldalán jelentkezett be kisfiával egy rövid videó keretein belül, amit már nagyon vártak a lelkes követők.

alt=Horváth Éva kisfia, Alex nagyfiúsan kíséri a kerekesszékbe kényszerült édesanyját
Horváth Éva kisfia, Alex nagyfiúsan kíséri a kerekesszékbe kényszerült édesanyját / Fotó: MW

Horváth Éva büszke legkisebb fiára

Az egykori szépségkirálynő kerekesszékkel közlekedik súlyos motorbalesete óta, de nincs egyedül, mivel kisfia, Alex tündéri természetességgel áll mellette minden helyzetben. A parkolóban készült videón is látszik, ahogy Alex figyelmesen kíséri édesanyját és apró, de annál fontosabb segítséget nyújt neki. A jelenet igazi példája volt annak, mennyire erős kötelék tud kialakulni anya és fia között. A rajongók teljesen odáig voltak a 49 éves modell Instagram bejegyzésétől. Rengeteg szívet és dicsérő sorokat küldtek.

Jót tesz a gyerkőcnek is és Anyának is, hogy együtt lehetnek. A körülmények másodlagosak! Aranyosak vagytok

- írja egy lelkes követő.

De jó látni! Csodás kísérővel

- szólt hozzá egy másik rajongó.

 

