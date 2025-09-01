„Most születtél!” − Horváth Éva, ritkán látott kisfiáról posztolt

Mindenki számára szeptember elsején egy egészen új korszak kezdődött, hiszen nem csak besétáltunk az őszbe, mintha mi se történt volna, de az iskolakezdés is egy hétfői nappal elindult. Van azonban olyan, akinek ez a nap nem csak ezért különleges. Horváth Éva, szülinapos kisfiáról rakott ki egy posztot, amelyben közölte, hogy négyéves lett a kis Alex.

Horváth Éva kisfia születésnapját ünnepli

Fotó: Bors

Az egykori szépségkirálynő megható fotót tett közzé, amelyen kisfiával látható. A jeles alkalom végett tortát is kapott a születésnapos, majd négy gyertyát, amit nagy lelkesen elfújt.

A bejegyzést valószínűleg a rohanós nap miatt, szöveg nélkül osztotta meg Horváth Éva, majd nem sokkal később pótolta:

Most születtél és már 4 éves vagy 🫶🏻🫣💓 Isten éltessen Alex ❤️❤️

A szépségkirálynő posztjához még Dér Heni is hozzászólt:

Édeseeeeem, istenke éltesse!!!🎂🎂🎂🎂🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️

- írta.