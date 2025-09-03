Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Belehánytam a kezembe" - megdöbbentő vallomást tett Herceg Erika a színfalak mögött

Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 13:05
MegasztárTóth Gabi
A Megasztár színfalai mögött faggatták ki a mestert.

Herceg Erikát a Megasztár színfalai mögött faggatták ki egy rövid interjú során, és egy meglehetősen bizarr dolgot vallott be az énekesnő, mikor a kínos színpadi élményeiről kérdezték.

Bizarr kínos élményről számolt be Herceg Erika.
Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Belehánytam a kezembe... Hánytam a színpadon véletlenül. Pont vacsora után mentünk fel, mivel még akkor nagyon zöldfülűek voltunk, és csak így megfordultam... ezt a dobos látta, egy kicsit visszajött a kaja. Kidobtam, és akkor mentem tovább énekelni.

- árulta el egyik legkínosabb élményét a mentor.

A rövid interjú során azonban arra is fény derült, hogy kivel cserélne helyet a mesterek közül Erika. Választása Tóth Gabira eset, mivel neki már van egy kislánya, míg neki nincsen.

Végül az is kiderült, hogy mesterként mit keres egy versenyzőben az énekesnő.

Nyilvánvalóan, hogy legyen tehetséges, alázatos és vidám.

