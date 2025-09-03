"Belehánytam a kezembe" - megdöbbentő vallomást tett Herceg Erika a színfalak mögött

Herceg Erikát a Megasztár színfalai mögött faggatták ki egy rövid interjú során, és egy meglehetősen bizarr dolgot vallott be az énekesnő, mikor a kínos színpadi élményeiről kérdezték.

Bizarr kínos élményről számolt be Herceg Erika. Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Belehánytam a kezembe... Hánytam a színpadon véletlenül. Pont vacsora után mentünk fel, mivel még akkor nagyon zöldfülűek voltunk, és csak így megfordultam... ezt a dobos látta, egy kicsit visszajött a kaja. Kidobtam, és akkor mentem tovább énekelni.

- árulta el egyik legkínosabb élményét a mentor.

A rövid interjú során azonban arra is fény derült, hogy kivel cserélne helyet a mesterek közül Erika. Választása Tóth Gabira eset, mivel neki már van egy kislánya, míg neki nincsen.

Végül az is kiderült, hogy mesterként mit keres egy versenyzőben az énekesnő.