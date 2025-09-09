"Lara volt életem szerelme" - Harsányi Levente megtörte a csendet fájdalmas szakításáról

Harsányi Levente egy hónappal ezelőtt olyan élethelyzetben találta magát, amit még az ellenségének sem kívánt volna. Alig pár hét leforgása alatt esküvő helyett szakított a menyasszonyával, Oberskovszky Larával, ráadásul szeretett bátyját is elveszítette.

Harsányi Levente jelenleg nem akar új kapcsolatba beleugrani (Fotó: Bors)

Harsányi Leventét dupla csapás érte

Harsányi Levente testvére tragikus hirtelenséggel, mindössze két nappal egy sikeres életmentő műtét után hunyt el. Egy elpattant ér vérrel árasztotta el a belső szerveit – az orvosok bravúros munkával stabilizálták az állapotát, ám a szervezete nem bírta a hatalmas megterhelést, értesült a tragédiát követően Bors.

„Erre nem lehet felkészülni. Kivéve, ha beteg az ember, de a testvérem nem volt az… két nap alatt ment el”

– mondta megrendülten Levente a Borsnak közvetlenül a tragédia után.

Ami a szakítást illeti, az év elején a műsorvezető még arról beszélt, hogy bár az esküvő és a házasság is szóba került már közöttük, de ebben az évben azt tűzték ki célul, hogy megtalálják közös otthonukat. Harsányi Levente és Obersovszky Lara két évvel ezelőtt egy partin ismerkedett meg, azonnal beszélgetni kezdtek és hamar egy hullámhosszra kerültek. Még abban az évben meg is kérte a nő kezét a műsorvezető, aki boldogan mondott igent.

Harsányi Levente és Lara 2,5 évig voltak együtt (Fotó: hot! magazin archív)

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon Harsányi Leventének mennyire sikerült azóta feldolgozni a történeteket. A műsorvezető a Borsnak elmondta, megtehetné, hogy egy dohos, sötét pincébe zárkózik a szeptemberi napsugarak elől és borús hangulatú Depeche Mode dalokat hallgat, az azonban valójában semmire sem lenne megoldás.

„Én azt gondolom, hogy mindennek oka van, véget ért a kapcsolatom, elhunyt a testvérem, de én elhatároztam, hogy nem fogok ebbe belesüppedni. Az élet, ha jó vagy, előbb vagy utóbb visszaigazol téged. Nem túlzok, én most baromi jól vagyok. Rengeteg munkám van, a visszérműtétem is jól sikerült, és most már észreveszem, hogy milyen jó csajok mászkálnak az utcán”

- kezdte derűsen a Borsnak Harsányi Levente, aki többnyire egyedül dolgozta fel a komoly kríziseket, egy-két barát maradt csupán mellette, igaz, ő is megválogatja, hogy kihez kapcsolódjon.