Újabb magyar sztárpár dobta be a törölközőt: szakított 20 évvel fiatalabb kedvesével Harsányi Levente

Harsányi Levente
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 18:32
Laraszakítás
Álomszerűen indult a magyar műsorvezető és kedvese kapcsolata. Ám eltűntek a közös képek Harsányi Levente közösségi oldalairól. A műsorvezető bevallotta: szakítottak.

Mindenki drukkolt azért, hogy Harsányi Levente végre megtalálja a boldogságot. Amikor a 20 évvel fiatalabb Obersovszky Larával összehozta az élet, sokan kételkedtek a kapcsolatban. Ám az a szerelem, amely közöttük volt, még a legszőrösebb szívű kritikusokat is meggyőzte.

Harsányi Levente szakított 20 évvel fiatalabb szerelmével
Rómában romantikáztak - itt még boldog volt menyasszonyával Harsányi Levente
Fotó: archív / hot magazin

Az év elején a műsorvezető még arról beszélt, hogy bár az esküvő és a házasság is szóba került már közöttük, de ebben az évben azt tűzték ki célul, hogy megtalálják közös otthonukat. A most 55 éves Harsányi Levente és Lara két évvel ezelőtt egy partin ismerkedett meg, azonnal beszélgetni kezdtek és hamar egy hullámhosszra kerültek. Még abban az évben meg is kérte a fiatal nő kezét a műsorvezető, aki boldogan mondott igent.

Eltűntek a közös képek Harsányi Levente oldalairól

A pár igazi mozaikcsaládként élte a mindennapjait, Larának egy kislánya van, Levente pedig két gyermekkel érkezett a kapcsolatba. De mint korábban mondta, igazán boldogok egy ilyen színes családban.

Azonban az utóbbi időben eltűntek Harsányi Levente oldaláról a közös fotók. A párhoz közelálló forrás a Borsnak elmondta, már egy jó ideje szakított 20 évvel fiatalabb párjával a műsorvezető. Az okokról egyelőre nem szívesen beszél, nyilvánvalóan megviselte a szakítás.

 

