Harsányi Levente szerint erre buknak a nők!

Az őszinteséget ugyan nem említette Harsányi Levente, amikor azt sorolta, szerinte „mi kell a nőnek”, de a saját maga esetében nyugodtan felírhatta volna, mert nem szenved hiányt belőle.

Harsányi Levente felesége lehet előbb-utóbb Lara (Fotó: archív / hot! magazin)

A műsorvezető Hevesi Tamás podcastjében beszél arról, hogy a humor mennyire fontos az életben, mintegy kikerülhetetlen része, ahogy ő fogalmaz, teljesen biztos benne, hogy anélkül semmi nincs.

Például párkapcsolat sem, hiszen az első benyomás után másodikat is kell tenni, de Harsányi Levente szerint általánosságban három dolog miatt kötnek ki egy férfi mellett a nők.

Ha megnézed, az első három pont, ami alapján férfiakat választanak, az nyilván a pénz, és a … khm..., de a humor is ott van.

A ki nem mondott testi utaláson mind Hevesi Tamás, mind Harsányi Levente jót derültek, de a rádiós meg is magyarázta, miért annyira fontos, hogy valaki szórakoztató legyen.

A legrosszabb a humortalan milliárdos, azzal senki se akar…, de a legviccesebb pénz nélküli se jó.

A rövid részlet oda fut ki, hogy meg kell találni az egyensúlyt, a teljes adás pedig remélhetőleg megválaszolja majd, hogyan.

Erre mondott igent Harsányi Levente párja

Annál is inkább, mert úgy tűnik, Harsányi Leventéék megtalálták az egyensúlyt. Hiszen a népszerű rádiós és tévés műsorvezető 53 évesen ismét rátalált a szerelemre. 2023 tavaszán ismerkedett meg Obersovszky Larával, aki húsz évvel fiatalabb nála. A kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: három hónap után bemutatta őt a gyermekeinek, Nándornak és Lillának. 2023 nyarán Harsányi Levente barátnője a gyűrűre is igent mondott, és bár az esküvő még nem történt meg, kapcsolatuk továbbra is boldog és stabil. A pár közös utazásaikról és szenvedélyes pillanataikról is megosztott videókat, amelyek tanúsítják elkötelezettségüket és boldogságukat.​