Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutál szexi: a magyar szépségkirálynő bikiniben pózolva zárta a szezont

Hacsi Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 13:30
bikinialakbikinis
Egy hajóról jelentkezett be.

Hacsi Bogitól ismét leesett az állunk: a magyar szépségkirálynő bikinis fotókkal búcsúztatta a nyarat. A Miss World Hungary egykori győztese igazán megadta a módját a nyaralásnak, és egy hajóról jelentkezett be követőinél.

Hacsi Bogi szépsége mindenkit lenyűgöz
Magyarország Szépe Hacsi Bogi 2023-ban (Fotó: Nagy Zoltán)

Fehér, kötött bikiniszettben élvezte a napsütést, amelyhez stílusosan egy hozzáillő, hosszú ujjú, ám trükkösen kivágott és teljesen áttetsző felsőt is választott. A napszemüveg sem maradhatott el, ami tökéletesen kiegészítette a nyári szettet.

Bogi nemcsak formás alakját mutatta meg, hanem a képsorozatban megvillantotta hatalmas eljegyzési gyűrűjét is.

Hacsi Bogi szerelmi élete

Hacsi Boglárka tavaly júniusban nyerte el a Magyarország Szépe címet, majd a 71. Miss World világversenyén is képviselte hazánkat. Azóta bár az életében sok minden megváltozott, a szerelme mellett kitart, mi több, könnyen lehet, hogy belőle merít erőt az új kihívásokhoz. Szerelmük immáron három éve tart teljes boldogságban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu