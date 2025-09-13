Brutál szexi: a magyar szépségkirálynő bikiniben pózolva zárta a szezont

Hacsi Bogitól ismét leesett az állunk: a magyar szépségkirálynő bikinis fotókkal búcsúztatta a nyarat. A Miss World Hungary egykori győztese igazán megadta a módját a nyaralásnak, és egy hajóról jelentkezett be követőinél.
Fehér, kötött bikiniszettben élvezte a napsütést, amelyhez stílusosan egy hozzáillő, hosszú ujjú, ám trükkösen kivágott és teljesen áttetsző felsőt is választott. A napszemüveg sem maradhatott el, ami tökéletesen kiegészítette a nyári szettet.
Bogi nemcsak formás alakját mutatta meg, hanem a képsorozatban megvillantotta hatalmas eljegyzési gyűrűjét is.
Hacsi Boglárka tavaly júniusban nyerte el a Magyarország Szépe címet, majd a 71. Miss World világversenyén is képviselte hazánkat. Azóta bár az életében sok minden megváltozott, a szerelme mellett kitart, mi több, könnyen lehet, hogy belőle merít erőt az új kihívásokhoz. Szerelmük immáron három éve tart teljes boldogságban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.