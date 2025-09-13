Brutál szexi: a magyar szépségkirálynő bikiniben pózolva zárta a szezont

Hacsi Bogitól ismét leesett az állunk: a magyar szépségkirálynő bikinis fotókkal búcsúztatta a nyarat. A Miss World Hungary egykori győztese igazán megadta a módját a nyaralásnak, és egy hajóról jelentkezett be követőinél.

Magyarország Szépe Hacsi Bogi 2023-ban (Fotó: Nagy Zoltán)

Fehér, kötött bikiniszettben élvezte a napsütést, amelyhez stílusosan egy hozzáillő, hosszú ujjú, ám trükkösen kivágott és teljesen áttetsző felsőt is választott. A napszemüveg sem maradhatott el, ami tökéletesen kiegészítette a nyári szettet.

Bogi nemcsak formás alakját mutatta meg, hanem a képsorozatban megvillantotta hatalmas eljegyzési gyűrűjét is.

Hacsi Bogi szerelmi élete

Hacsi Boglárka tavaly júniusban nyerte el a Magyarország Szépe címet, majd a 71. Miss World világversenyén is képviselte hazánkat. Azóta bár az életében sok minden megváltozott, a szerelme mellett kitart, mi több, könnyen lehet, hogy belőle merít erőt az új kihívásokhoz. Szerelmük immáron három éve tart teljes boldogságban.