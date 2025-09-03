A világ legkisebb bugyijára vetkőzött a Miss World Hungary győztese!

Hacsi Bogi 2023-ban nyerte meg a Miss World Hungary döntőjét, 27 ezer követővel rendelkezik a közösségi oldalán. Tavaly arról számolt be, hogy eljegyezte vőlegénye: a szépségkirálynő akkor arra gondolt, hogy egész életét vele akarja majd leélni, és minden olyan természetes számára – mintha már szerették volna egymást, szerelmesek lettek volna egymásba "egy másik időben, másik életben." Itt talál róluk közös képet.
A szépségkirálynő most Balin készült bikinis képekkel örvendeztette meg a követőit, kora esti fényekben, bikiniben hempereg a homokos tengerparton:
Hacsi Boglárka nyáron Szlovéniában járt, a Sziget Fesztiválon is megfordult, vadító szettben, itt vannak a fotói:
2024 márciusában felejthetetlen élmények érték, akkor vett rész Mumbaiban, a világdöntőn.
"Ami mögöttem van, rengeteg izgalommal és kihívással volt teli. Nagyon élveztem, hogy először életemben ennyi ember előtt kellett beszédét tartanom, egy óriási színpadon állhattam együtt csodás nőkkel, sportoltam, tanultam, fejlődtem" – írta akkor a magyar szépségkirálynő.
A versenyen elért eredményeiről is írt: mind közül a táncelőadására a legbüszkébb. "Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, hiszen minden alkalommal a 100%-ot nyújtottam, és erre büszke vagyok. Van, hogy nem úgy alakulnak az eredmények, ahogy szeretnénk, de hálás vagyok az élményért és a tapasztalatokért, amiket magammal viszek" – tette hozzá.
A világdöntőn bekerült a Sport Top csapatba, hokiban első lett, és futásban is kiemelkedő helyezést ért el, a Talent alversenyen pedig a top 14-i jutott táncelőadásával. Utóbbiról azt mondta, számára ez volt a legkiemelkedőbb eredmény mind közül.
Hacsi Bogi arról is beszélt, hogy nem tartja a kapcsolatot az apjával, ennek okairól itt olvashat. A szépség a szakításokról, exeiről is mesélt korábban.
