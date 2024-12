„Uh, micsoda átalakulás” – felismerhetetlen friss fotóin a magyar szépségkirálynő

Hacsi Boglárka, a 2023-as Miss World Hungary győztese szerelme, Bálint nemrég jelentették be, hogy 3 év után eljegyezték egymást, most pedig máris itt az újabb meglepetés.

Hacsi Bogi barnára váltott Fotó: Szabolcs László (SZL)

A 24 éves szépség ugyanis eddig szőke hajkoronájáról volt ismert, most azonban teljesen váratlanul barna hajszínre váltott. A jelentős változásról az ünnepek apropóján számolt be az Instagram-oldalán, a bámulatos fotók alatt pedig azonnal be is indult a kommentcunami.

Mindenkit lenyűgözött Hacsi Bogi új külseje

Természetesen mindenkinek nagyon tetszik Bogi új külseje, aminek nem is győztek hangot adni.

„Uh, micsoda átalakulás. Nagyon jó szín választás”

„Gyönyörű lett a hajad”

„Micsoda haaaaaaaaj”

„Omg barnán is bomba”

– írták mások mellett.