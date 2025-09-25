"Elég szomorú" - G.w.M megtörte a csendet, így reagált Nagy Melanie kitálalására

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 13:32
Nagy Melanie elárulta, hogy G.w.M hónapok óta nem fizet tartásdíjat, most megszólalt a rapper.

A Bors is megírta, hogy G.w.M exe és első két gyermekének édesanyja, Nagy Melanie nyilvánosságra hozta, hogy a rapper a rossz anyagi helyzetére hivatkozva már több hónapja nem fizeti a tartásdíjat. A visszajelzések alapján sokan megrökönyödtek ezen, így várható volt, hogy G.w.M sem hagyja szó nélkül a dolgot.

G.w.M közúti veszélyeztetés
G.w.M / Fotó: Szabolcs László

Kérem a tisztelt sajtót, hogy ne hívogasson az 5 perc hírnevet kereső aranyásó hölgyek miatt. Feleségem nekem egy volt/van életem során, az pedig Edina! Nem vagyok hajlandó semmilyen megnyilvánulásra ezzel kapcsolatban. A gyerekeimet nem szeretném kitenni semmilyen hatásnak, sem az iskolában, sem az oviban, igazából sehol!!! Elég szomorú, hogy a pénzért, más ezt nem így gondolja!

– írta a közösségi oldalán egy Insta Storyban G.w.M.

Úgy tűnik, hogy ennek az ügynek nincs vége, bár az egyelőre kérdéses, hogy Nagy Melanie fog-e reagálni G.w.M írására.

