"Elég szomorú" - G.w.M megtörte a csendet, így reagált Nagy Melanie kitálalására

A Bors is megírta, hogy G.w.M exe és első két gyermekének édesanyja, Nagy Melanie nyilvánosságra hozta, hogy a rapper a rossz anyagi helyzetére hivatkozva már több hónapja nem fizeti a tartásdíjat. A visszajelzések alapján sokan megrökönyödtek ezen, így várható volt, hogy G.w.M sem hagyja szó nélkül a dolgot.

G.w.M / Fotó: Szabolcs László

Kérem a tisztelt sajtót, hogy ne hívogasson az 5 perc hírnevet kereső aranyásó hölgyek miatt. Feleségem nekem egy volt/van életem során, az pedig Edina! Nem vagyok hajlandó semmilyen megnyilvánulásra ezzel kapcsolatban. A gyerekeimet nem szeretném kitenni semmilyen hatásnak, sem az iskolában, sem az oviban, igazából sehol!!! Elég szomorú, hogy a pénzért, más ezt nem így gondolja!

– írta a közösségi oldalán egy Insta Storyban G.w.M.

Úgy tűnik, hogy ennek az ügynek nincs vége, bár az egyelőre kérdéses, hogy Nagy Melanie fog-e reagálni G.w.M írására.