Elképesztő örömhírt jelentett be Nagy Melanie: vajon mit szól ehhez G.w.M?

Nagy Melanie akkor lett igazán széles körben ismert, mikor volt párja, két gyermekének apja, G.w.M lelépett mellőle Kulcsár Edina miatt.

Nagy Melanie újabb diplomát vehetett át (Fotó: Nagy Melanie)

Az édesanya egyedül maradt a lurkókkal, újra munkába kellett állnia, hogy kislányának és kisfiának azt az életet biztosítsa, amit mindig is szeretett volna. Bár a kezdet mindig nehéz, a fiatal anyukát kemény fából faragták. Először a Rádió Dikh műsorvezetője lett, mellette sminkesként dolgozott, és a televízióban is láthattuk a saját műsorában. Azóta civil munkája is van, ráadásul visszaült az iskolapadba is.

Egy mesterképzésre jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, nemrég pedig sikeres államvizsgát tett és átvehette a mesterdiplomáját.

Nagy Melanie élete nagy kihívása előtt állt

Az egyedülálló anyuka még az államvizsga előtt mesélt a Borsnak a rá váró nagy megmérettetésről.

„Valójában ez az egész önmagam miatt történik. Mindig is szerettem volna megszerezni mesterszakon is a diplomát, de az élet, a gyerekek, a munka miatt úgy alakult, hogy erre eddig nem volt lehetőségem. Most, hogy a gyerekek kicsit nagyobbak lettek, azt gondoltam, hogy most, vagy soha! Belevágtam, nagyon féltem az elején, de hát most már a második vizsgaidőszakom végén vagyok, jövő hónapban vár rám az államvizsga. Én egyébként az a típus vagyok, aki az utolsó pillanatig bújja a jegyzeteit, rakosgatja a papírokat és próbálja memorizálni és vizualizálni a mondatokat”

– árulta el a Borsnak Nagy Melanie, aki bizony középiskolában néha puskázott, bár soha nem bukott le.

A mesterdiploma átvétele után G.w.M exe az Instagramon elmondta, elsősorban a gyerekeinek szeretett volna példát mutatni, hogy tudják, a személyes fejlődés és az önmagukba vetett hit a siker kulcsa, valamint, hogy sosem késő megvalósítani az álmainkat.