Gáspár Bea Győzikéről: „Még a tűzhelyet sem tudja bekapcsolni!”

Gáspár Bea ízig-vérig háziasszony, s hogy a konyhában milyen remekül teljesít, azt az is mutatja, hogy már ötödik szakácskönyve jelent meg a napokban. Most elárulta, ki a legfőbb kritikusa, és hogy Győzike hogyan teljesít a konyhában.

Gáspár Bea új szakácskönyve garantáltan siker lesz: Győzike így véleményezte a fogásokat (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Győzike Gáspár Bea legnagyobb kritikusa

Nemrég debütált Gáspár Bea új szakácskönyve, melyben a roma ételeken van a fókusz. Beát barátnői és rokonai segítették a receptek tökéletesítésében, de a kreatív folyamatokba Győzikének is volt beleszólása. Na, meg az ételek véleményezése is az ő feladata volt…

„A férjem a fő kritikusom” – árulta el a Borsnak Gáspár Bea. „Ő mindenre megmondja otthon, hogy ez sz*r... Bezzeg másnap társaságban már dicsér, hogy: ezt a fogást úgy mint Bea, senki nem készíti!” – ismerte el nevetve, majd hozzátette, már hozzászokott ehhez.

„Fura is nekem, amikor a szemembe dicsér. Szerintem tudja, hogy engem inspirál, amikor azt mondja egy ételre, hogy: Bea, ez most nem olyan jó. De két tányérral azért megeszik belőle, úgyhogy tudom, hogy semmi gond, csak kötekedni akar!”

Neki kell az a tűz, ami bennem van. És tudja, hogy ugrok rá, ha valaki az ételemet szidja.

„De annyira azért mégsem lehet rossz, ha közben mégis eszi” – nevetett Gáspár Győző felesége.

Gáspár Bea és Győzike kapcsolata igencsak heves (Fotó: hot! magazin)

„Be sem tudja kapcsolni a tűzhelyet…”

Hozzátette, Győzike ellenben nem egy konyhatündér:

„Persze, állandóan főz: minden nap, reggelit, ebédet, vacsorát... Soha! Még egy kávét sem. Be sem tudja kapcsolni a tűzhelyet…” – buktatta le Bea.

Gáspár Bea a Borsnak azt is elárulta, hogy a roma kultúrában sértő, ha a vendég nem eszik az elé tálalt ételből.

„Sértés, ha egyáltalán meg sem kóstolja! Ha jön valaki vendégségbe, és nem eszik: azt mi nem értjük. Mi a baj? Oké, hogy most ettél, de azért egyél ebből is kicsit… Aztán ha kiürül a tányér, akkor: egyél még, egyél még!”