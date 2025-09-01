Álomszép pár: friss fotók érkeztek Fucsovics Márton és Molnár Nini esküvőjéről

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Fucsovics Márton és Molnár Nini teljes titokban mondta ki egymásnak a boldogító igent.
A gyönyörű sztárpár most egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán. Fucsovics Márton és Molnár Nini esküvőről közöltek újabb képet, amelyeket eddig még a rajongóik sem láthattak a nagy napról.
Mr. és Mrs. Fucsovics
- olvasható a bejegyzésükben.
