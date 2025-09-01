Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Álomszép pár: friss fotók érkeztek Fucsovics Márton és Molnár Nini esküvőjéről

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 09:50
A közösségi oldalukon mutatták meg a képeket.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Fucsovics Márton és Molnár Nini teljes titokban mondta ki egymásnak a boldogító igent.

Day Six: The Championships - Wimbledon 2025
Friss fotókat közölt Fucsovics Márton az esküvőjéről Fotó: Shi Tang

A gyönyörű sztárpár most egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán. Fucsovics Márton és Molnár Nini esküvőről közöltek újabb képet, amelyeket eddig még a rajongóik sem láthattak a nagy napról.

Mr. és Mrs. Fucsovics

- olvasható a bejegyzésükben.

 

