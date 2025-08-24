Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bertalan névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csókkal pecsételve" - elmaradt nászút helyett így ünnepel Fucsovics Marci és Molnár Nini

Fucsovics Márton
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 19:30
Molnár Ninitornagyőztes
Házassága óta minden pályán töltött pillanata ünnepnek számít. Fucsovics Márton a Winston-Salemben rendezett döntőben két szettben múlta felül a holland Botic van de Zandschulpot, és ezzel megszerezte pályafutása harmadik ATP-trófeáját.

A friss házasság után nem is alakulhatott volna jobban Fucsovics Márton amerikai túrája: az immár háromszoros tornagyőztes teniszező magabiztos játékkal diadalmaskodott a 800 ezer dollár (270 millió forint)  összdíjazású keménypályás verseny döntőjében. A siker után feleségével, Molnár Ninivel együtt ünnepelt a pályán, meghitt csókkal pecsételve meg az újabb közös mérföldkövet.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton két szettben legyőzte holland ellenfelét, ezzel megszerezte pályafutása harmadik tornagyőzelmét Fotó: Grant Halverson

Mint ismert, Fucsovics két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett fináléban. A magyar klasszis – aki a trófea mellé 109 640 dollárt (37,4 millió forintot) is átvehetett – a döntőt követően feleségével, az immár újdonsült Molnár Ninivel közösen ünnepelt. A torna hivatalos oldalán is megosztott egy képet a párosról, amelyen boldogan ölelték egymást a pályán - írta az Origo

Fucsovics Márton feleségével, Ninivel pózolt a győzelme után

„Csókkal pecsételve. Fucsovics Márton a két hete házasságban élő feleségével, Molnár Ninivel ünnepel” – fogalmazott a Winston-Salem Open közösségi oldala. A magyar teniszező és párja két éve talált egymásra, érzelmeik pedig napról napra erősödnek. Néhány hete meghitt esküvőn mondták ki a boldogító igent, amelyen kizárólag a család és a legközelebbi barátok vettek részt.

Fucsovics Márton már a US Openre készül

Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok

– nyilatkozta boldogan Fucsovics. 

Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt. Próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is.

A győzelemnek köszönhetően Fucsovics várhatóan a világranglista hatvanadik helye környékére lép előre. Bár most még a megérdemelt ünneplés pillanatait élvezheti, sok ideje nincs a pihenésre: vasárnap már rajtol a US Open, ahol a 27. helyen kiemelt Denis Shapovalov lesz az első fordulós ellenfele.

A pályán és azon kívül is ragyogóan alakul Fucsovics Márton élete, hiszen felesége, Molnár Nini immár társként osztozik a diadalok örömében. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu