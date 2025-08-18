Fucsovics Márton óriási titokban feleségül vette álomszép szerelmét

Szinte teljesen kizárták a nyilvánosságot, a lehető legnagyobb titokban házasodott össze Fucsovics Márton teniszező és szerelme, Molnár Nini influenszer, táskatervező. A nagy eseményről a Glamour számolt be, s közölt exkluzív fotókat - írja a Magyar Nemzet.
Fucsovics és Nini két éve találtak egymásra, a menyasszony elmondta, rögtön tudta, hogy megtalálta az igazit. A romantikus nászút egyelőre elmarad, de a szerelmesek elutaztak New Yorkba, ahol Marci az amerikai teniszbajnokságon (US Open) vesz részt az esküvő után újdonsült férjként.
Fucsovics tavaly kérte meg Nini kezét
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.