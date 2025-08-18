Fucsovics Márton óriási titokban feleségül vette álomszép szerelmét

Szinte teljesen kizárták a nyilvánosságot, a lehető legnagyobb titokban házasodott össze Fucsovics Márton teniszező és szerelme, Molnár Nini influenszer, táskatervező. A nagy eseményről a Glamour számolt be, s közölt exkluzív fotókat - írja a Magyar Nemzet.

Fucsovics Márton az esküvő után rögtön versenyre utazott / Fotó: Shi Tang

Fucsovics és Nini két éve találtak egymásra, a menyasszony elmondta, rögtön tudta, hogy megtalálta az igazit. A romantikus nászút egyelőre elmarad, de a szerelmesek elutaztak New Yorkba, ahol Marci az amerikai teniszbajnokságon (US Open) vesz részt az esküvő után újdonsült férjként.

Fucsovics tavaly kérte meg Nini kezét