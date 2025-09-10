Frey Timi megtörte a csendet, gyűlöletcunami zúdult rá L.L. Junior dala miatt: "Egyszerűen nem tudtuk megállítani"

Frey Timi úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba, miután hétfő este egy L.L. Juniorral közös videóban jelentette be, hogy itt a vége, nem terveznek a FREY TIMI című dalhoz hasonló, polgárpukkasztó poént.

Frey Timi tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Markovics Gábor)

Azoknak, akik kicsit lemaradtak: a rapper és a táncosa kapcsolata már jó ideje izgalomban tartja az internet népét, miután számtalan venezuelai szappanoperába illő fordulatot tartalmazott. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, visszafogadás és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. Mielőtt eláruljuk, mit mondott Frey Tímea a kialakult, kissé viharos helyzetről, nézzünk meg egy részletet a dal szövegéből:

"Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek

Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme

Magához húzott és semmit sem kérdezett

Csak annyit mondott, légy velem

Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam

Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam

Desh-sel beszélgetett egy-két órát

Daninál afterban négyszer is volt

Ott is csókolózott, beleburkolózott

De mindegyik neki csak score

Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány

De hű a f*szt, ő szívtelen

Csak éljem túl még ezt az éjszakát

S holnaptól ég veled."

Nos, bár a táncosnő és a rapper saját bevallásuk szerint csak humorbonbonnak szánták a kissé durva dalocskát, a netezők szerint kissé túllőttek a célon.

Frey Timi ezrével kapta a gyalázkodó üzeneteket (Fotó: Markovics Gábor)

Gyalázkodó levelek ezreit kapta Frey Timi

Azt maga Frey Timi se gondolta volna, hogy lájkok helyett valóságos gyűlöletcunami zúdult rá a sláger, no és persze a Juniorral való kacifántos románca miatt.

„Nagyon sok bántás ért engem. Úgy gondolom, hogy nem is tudtuk egy idő után kivédeni, mert – mint mondtam – mi poénnak szántuk. Annak indult, de olyan szinten átment egy ilyen gyűlölethullámba, gyűlöletcunamiba, amit egyszerűen már nem tudtunk megállítani. Bárhogy reagáltam, semmi nem volt jó. Ezért úgy gondoltuk, hogy jobb lesz így. Viccnek szántuk, sokan nem annak vették, meglepett minket, hogy egyes emberek hogyan tudnak gondolkodni erről a témáról. Így alakult, ezért egy picit hátralépünk ettől az egésztől” – kezdte a Borsnak Frey Timi, aki a dal óta gyalázkodó üzenetek ezreit kapta.