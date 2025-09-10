Frey Timi megtörte a csendet, gyűlöletcunami zúdult rá L.L. Junior dala miatt: "Egyszerűen nem tudtuk megállítani"

Frey Timi úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba, miután hétfő este egy L.L. Juniorral közös videóban jelentette be, hogy itt a vége, nem terveznek a FREY TIMI című dalhoz hasonló, polgárpukkasztó poént.
Azoknak, akik kicsit lemaradtak: a rapper és a táncosa kapcsolata már jó ideje izgalomban tartja az internet népét, miután számtalan venezuelai szappanoperába illő fordulatot tartalmazott. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, visszafogadás és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. Mielőtt eláruljuk, mit mondott Frey Tímea a kialakult, kissé viharos helyzetről, nézzünk meg egy részletet a dal szövegéből:
"Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek
Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme
Magához húzott és semmit sem kérdezett
Csak annyit mondott, légy velem
Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam
Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam
Desh-sel beszélgetett egy-két órát
Daninál afterban négyszer is volt
Ott is csókolózott, beleburkolózott
De mindegyik neki csak score
Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány
De hű a f*szt, ő szívtelen
Csak éljem túl még ezt az éjszakát
S holnaptól ég veled."
Nos, bár a táncosnő és a rapper saját bevallásuk szerint csak humorbonbonnak szánták a kissé durva dalocskát, a netezők szerint kissé túllőttek a célon.
Azt maga Frey Timi se gondolta volna, hogy lájkok helyett valóságos gyűlöletcunami zúdult rá a sláger, no és persze a Juniorral való kacifántos románca miatt.
„Nagyon sok bántás ért engem. Úgy gondolom, hogy nem is tudtuk egy idő után kivédeni, mert – mint mondtam – mi poénnak szántuk. Annak indult, de olyan szinten átment egy ilyen gyűlölethullámba, gyűlöletcunamiba, amit egyszerűen már nem tudtunk megállítani. Bárhogy reagáltam, semmi nem volt jó. Ezért úgy gondoltuk, hogy jobb lesz így. Viccnek szántuk, sokan nem annak vették, meglepett minket, hogy egyes emberek hogyan tudnak gondolkodni erről a témáról. Így alakult, ezért egy picit hátralépünk ettől az egésztől” – kezdte a Borsnak Frey Timi, aki a dal óta gyalázkodó üzenetek ezreit kapta.
„Nagyon sok üzenetet kaptam, több ezer, egyértelműen negatív üzenetet. Emiatt döntöttünk így. Rólam egyébként viszonylag könnyen lepereg minden, ezért könnyebben tudtam kezelni ezt az egészet” – árulta el a táncosnő, akinek nem tudtuk nem feltenni a kérdést: vajon ez tényleg csak munkakapcsolat most köze és L.L. Junior között.
„Erre nem szeretnék most válaszolni” – sejtelmeskedett L.L. Junior táncosnője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.