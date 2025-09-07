Mi történhetett? Hiába várták a rajongók, nem jelent meg Fenyő Miklós

Szeptember 6-án, szombaton rendezték meg ismét a főváros egyik legnépszerűbb, legnagyobb civil kulturális rendezvényét, a Pozsonyi Pikniket, melynek keretein belül többek közt Rónai Egon beszélgetett volna Fenyő Miklóssal és Szinetár Miklóssal, ám az énekes, sokak nagy csalódására, nem jelent meg.

Hiába várták, nem jelent meg az eseményen Fenyő Miklós / Fotó: Teknos

Azt, hogy mi volt a távolmaradás oka, egyelőre nem tudni. Sajtóhírek szerint Rónai Egon is csak annyit árult el, Fenyő Miklós már korábban jelezte, nem fog tudni elmenni, arra viszont nem kapott felhatalmazást, hogy az okot is megossza. A zenész helyett végül Nemcsák Károly jelent meg a színpadon.

Az énekes körül egyébként azóta is nagy a csend: a Facebook-oldalán néhány napja jelentkezett utoljára, amikor néhány fotót tett közzé, az Instagram-oldala pedig július óta nem frissült.