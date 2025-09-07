Mi történhetett? Hiába várták a rajongók, nem jelent meg Fenyő Miklós

Szeptember 6-án, szombaton rendezték meg ismét a főváros egyik legnépszerűbb, legnagyobb civil kulturális rendezvényét, a Pozsonyi Pikniket, melynek keretein belül többek közt Rónai Egon beszélgetett volna Fenyő Miklóssal és Szinetár Miklóssal, ám az énekes, sokak nagy csalódására, nem jelent meg.
Azt, hogy mi volt a távolmaradás oka, egyelőre nem tudni. Sajtóhírek szerint Rónai Egon is csak annyit árult el, Fenyő Miklós már korábban jelezte, nem fog tudni elmenni, arra viszont nem kapott felhatalmazást, hogy az okot is megossza. A zenész helyett végül Nemcsák Károly jelent meg a színpadon.
Az énekes körül egyébként azóta is nagy a csend: a Facebook-oldalán néhány napja jelentkezett utoljára, amikor néhány fotót tett közzé, az Instagram-oldala pedig július óta nem frissült.
Mindez azután történt, hogy a zenész életében lezárult egy korszak: a Fenyő Miklós és a Fenyő Gyöngye zenekar ugyanis több évtizedes együttműködés és több száz koncert után úgy döntött, külön folytatják zenei pályafutásukat. Ez azonban nem egyenlő a zenekar teljes feloszlásával: a Fenyő Gyöngye zenekar tagjai ugyanis a jövőben Budapest Rock'N'Roll Band néven viszik tovább a rock and roll hagyományait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.