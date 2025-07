Sokkoló szakítás! Fenyő Miklós bejelentette: vége, nem folytatják együtt

Fenyő Miklós az 1960-as évek óta aktív a színpadon, most viszont mérföldkőhöz érkezett, egy korszak lezárult.

Zsoldos Gábor „Dedy” és Fenyő Miklós több évtizedes közös zenélés után búcsúzik (Fotó: Budapest Rock'N'Roll Band)

Fenyő Miklós koncert 2025-ben is lesz, csak külön

Fenyő Miklós és a Fenyő Gyöngye zenekar több évtizedes együttműködés és több száz koncert után döntött úgy: külön folytatják zenei pályafutásukat. Ez azonban nem jelenti a zenekar teljes feloszlását. A Fenyő Gyöngye zenekar tagjai ugyanis együtt maradnak és a jövőben Budapest Rock'N'Roll Band néven viszik tovább a rock and roll hagyományait, jó hangulatban folytatva a közös munkát.

A zenekar tagjai a hazai rock and roll műfaj legkiválóbb képviselői. Az együttes vezetője, a dobos Zsoldos Gábor „Dedy” az eredeti Hungária együttesnek is tagja volt 1982–83-ban, az Aréna és Finálé című albumok az ő nevéhez is köthetők.

Pintácsi Viki csatlakozik Fenyő után

De tovább zenél még Fedics Ibolya (zongora), Dudinszky Zoltán „Dudi” (szaxofon, harmonika), Czeczei József „Fly” (gitár), Keszthelyi László (basszusgitár), Málinger Anita, Szabó Léna, Sima Anikó (vokál) is. A zenekarhoz Fenyő Miklós távozása után két kiváló énekes csatlakozott Szandi nővére, azaz Pintácsi Viki és Andorai Péter Krisztián személyében.

Pintácsi Viki és Andorai Péter Krisztián csatlakozik a nagy múltú zenekarhoz (Fotó: Budapest Rock'N'Roll Band)

A zenekar repertoárjában a Hungária együttes öt nagylemezének legjobb dalai kapnak kiemelt szerepet. Ezek azok a slágerek, amelyeket 2024-ben a Puskás Arénában és 2025-ben – két egymást követő napon – az MVM Dome-ban az eredeti tagokkal együtt adtak elő. A banda továbbra is minden fellépésén és promóciós videójában élőben játszik, előre felvett alapok nélkül – a valódi rock and roll élmény jegyében.