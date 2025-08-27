Jóshoz járt Hajdú Péter élete legnehezebb időszakában

Hajdú Péter nem tagadja, maga is szeret egy-egy történet erejéig elmélyedni az okkultizmus izgalmas világában, de mint mondja, tartja a kellő távolságot mindentől, amit az avatatlan szem nem láthat. Időről időre ezért is enged teret műsoraiban, többek között Kovács-Magyar András szellemgyógyász-táltosnak is, akivel van is pozitív, személyes tapasztalata. A gyógyító most ismét visszatért a Frizbi TV stúdiójába, hogy ezúttal is tanúbizonyságot tegyen képességeiről. A Bors Hajdú Péterrel beszélgetett a pénteki adás előtt.

Hajdú Péter Frizbijében kiderül, ő is középutas, ha erről a kényes témáról van szó (Fotó:YouTube)

Hajdú Péter már az adás előtt rengeteg üzenetet kapott

„Nagyon érdekes az a tény, hogy idén nyáron a Frizbi legnézettebb epizódja az volt, melyben Kiss László csillagásszal a Magyar Tudományos Akadémia tagjával beszélgettem, míg az évadban kiemelkedett az az epizód, melyben Kovács-Magyar András volt a vendégem - kezdte a showman, aki hozzátette:

A két karakter ugyanis a két véglet, hiszen a csillagászat egy valós tudomány, míg a szellemgyógyászat a megfoghatatlanság csúcsa.

„Alig egy napja fut a Frizbi évadzáró részének a promója, de már egy csomó üzenetet kaptam, ami előre vetíti, hogy rengetegen kíváncsiak Andrásra. A felvételen rengeteg izgalmas történet hangzott el, de van egy különösen beszédes mondat, ami így hangzik: »Egy kuruzslóhoz is akkor mennek vissza, ha letett valamit az asztalra…« Ebben pedig igaza van. Nem tudom megítélni, hogy hol van a kuruzslás etikailag még elfogadható határa, de az biztos, hogy ha az ember élete a tét, az utolsó szalmaszál is fontos. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy a természetfeletti segítség nem helyettesítheti a valódi orvoslást. Vagyis innen is kérek mindenkit, hogy csak másodvonalként kérjen segítséget a természet- és vagy szellemgyógyászoktól” – fogalmazott lapunknak Hajdú Péter műsorvezető, aki ha nem is minden „csodás gyógyulásról” szóló történetnek ad hitelt, de nem is állítja kategorikusan, hogy az összes ilyen sztori kamu lenne.

Hajdú Péter már kért személyes segítséget Kovács-Magyar Andrástól (Fotó: YouTube)

„Igen, elmentem egy jóshoz is, de nem tudott teljesen meggyőzni”

„Kovács-Magyar András is mutatott már nekem olyan daganatos beteget, aki az ő segítségével győzte le a betegséget és van olyan ismerősöm, aki állítása szerint azután gyógyult meg egy súlyos betegségből, hogy ellátogatott Lourdes-ba, ahol megjelent Szűz Mária. Ugyanakkor sokat hallottam már a montenegrói szikláknak tulajdonított gyógyító erőkről is” - magyarázta a műsorban a természetgyógyász.

Maradjunk annyiban, hogy én soha nem venném el senki hitét és reményét, mert abban biztos vagyok, hogy a hitnek igen is hatalmas ereje van”

– fejtette ki Hajdú Péter, aki bevallotta, maga is járt már jósnál egy nehezebb életszakaszában. „Volt az életemnek egy nehéz időszaka, amikor ténylegesen kapaszkodókat kerestem. Igen, elmentem egy jóshoz is, de nem tudott 100 százalékosan meggyőzni. Volt olyan jóslata, ami a későbbiekben bevált, de természetesen olyan is, ami végül egyáltalán nem. Kovács-Magyar András esetében kicsit más a helyzet. Amikor a kisfiam szellemet látott a házunk kertjében, elhívtam őt hozzánk. Szkeptikus voltam ugyan, de miután elvégezte a tisztító rituálét, a gyermekem többé nem panaszkodott a kertben álló idős bácsira. Az okkultizmus vékony jég, de…” - tette hozzá Péter