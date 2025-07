Ez már háború! Durván elszabadultak az indulatok Hajdú Péter és Házasság első látásra Szabi között

Szolnoki Szabolcs még májusban vendégként szerepelt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, és akkor úgy látszott, egyfajta szimpátia alakult ki a műsorvezető és a meghívott között. Nemrég azonban csúnyán elszabadultak az indulatok Hajdú Péter és a TV2 sztárja között. Az egész azzal kezdődött, hogy Házasság első látásra Szabi egy különös tartalmú videót osztott meg TikTok-oldalán.

A közös adás alapján úgy tűnt, hogy Hajdú Péter Szolnoki Szabolcs társaságában jól érzi magát (Fotó: YouTube)

Szolnoki Szabolcs szerint Hajdú Péter felnéz rá

„Emlékeztek arra, mikor én beköltöztem Hajdú Péterhez? Én akkor teljesen őszintén önmagamat adtam, és még egy kicsit össze is barátkoztunk a Petivel. Azt vettem észre, hogy felnézett rám amiatt, mert az életet tényleg úgy élem meg, mint egy életművész. Ő végül is elvált, és egy fiatalabb hölgyre cserélte a feleségét, amiben ő végül kiteljesedett. De én, hogy magasabb szintre vittem a csajozást, ez számára is egy új dolog volt. Emberileg jó embernek tartom, viszont afféle vibrálás és egy kis érzelem hiányzik belőle. Úgyhogy, ha valamikor eljönne hozzám, akkor tudnék neki még adni pár tanácsot!” – üzent videójában Mr. Szabi Hajdú Péternek, aki a Metropolon keresztül reagált egykori vendége szavaira.

A műsorvezető azt vallja: nem szorul Mr. Szabi segítségére

Bár kedvelem Szolnoki Szabolcsot, de semmit az életben nem akarok az ő receptje szerint csinálni. Valamint, hogyha megnéztem azt, hogy az elmúlt 20 évben kik voltak a barátnőim, akkor azt gondolom, nem szorulok az ő segítségére

– nyilatkozta a lapnak a népszerű műsorvezető.

A történethez azonban az is hozzátartozik, hogy Házasság első látásra Szabi párkapcsolatait tekintve mindig is a különleges eseteket kereste, ugyanis immáron fél éve alkot egy párt a 19 éves asszisztensével, Karolinával. A fiatal lány idén érettségizett, és még középiskolába járt, amikor összejött a TV2 sztárjával. Korábban pedig attól volt a hangos a sajtó, hogy Szolnoki Szabolcs és a műsorbéli felesége, Fecső Judit folyamatosan harcoltak egymással a virtuális térben.

Szolnoki Szabolcs a 32 évvel fiatalabb Karolina személyében találta meg az igazit Fotó: Instagram

„A szimpátia megvolt, de barátok nem leszünk!”

Emellett pedig Mr. Szabi azt is elismerte, hogy korábban és jelenlegi párjával is volt már része édeshármasban. Tehát Hajdú Péter szavait ezen ismeretek tudatában kell értelmezni, mindenesetre a vihar egyelőre nem csillapodik a két médiaszemélyiség között. Ugyanis a Beköltözve Hajdú Péterhez egykori vendége most a Borsnak reagált a hajdani házigazdája erős kijelentéseire:

Hajdú Péter csak egy álarcot visel, és egyáltalán nem érzem valóságosnak azt, amit kifelé mutat... Ő csak szeretne úgy élni, ahogy én: mint egy életművész. Úgyhogy lehet csak a féltékenység beszél belőle, valamint szívesen felírnám neki receptre a táplálékkiegészítőmet azért, hogy akár csak egy napra is az én bőrömbe bújhasson és hódíthasson. Petivel a szimpátia megvolt, de barátok nem leszünk!

– vélekedett Szolnoki Szabolcs.