Hajdú Péter vallomása: „Biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok”

A péntek esti Frizbi vendége Noszály Sándor láthatóan mára maga mögött hagyta azt a nehéz időszakát, amit egy ország követhetett nyomon 2024 őszén, amikor gyakorlatilag élőben közvetítette az Instagramon, ahogy mentálisan összeomlott. A teniszcsillag akkor hosszú kórházi kezelésre szorult és testvére tudatta a közvéleménnyel, hogy évek óta bipoláris zavarral, vagyis „mániás depresszióval” küzd. Sándor mostanra leküzdötte saját démonait és SigmaNo címmel indított egy beszélgetéssorozatot, mellyel célja, hogy eloszlassa a mentális betegségeteket körüllengő tévhiteket, vagyis stigmákat. Hajdú Péter többek között erről a projektről is faggatta vendégét a felvételen, közben pedig elárulta, hogy húsz évvel ezelőtt ő is szakemberhez fordult, vagyis éveken át járt pszichiáterhez, mert időről időre pánikrohamok gyötörték és a közismert hipochondriája is egyre inkább eluralkodott az élete fölött.

Hajdú Péter párjának már nem kell aggódnia, a műsorvezető megtanult együtt élni hipochonder énjével (Fotó:YouTube)

Hajdú Péter: „Biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok”

A Bors erről az időszakról kérdezte a Frizbi műsorvezetőjét, ő pedig kendőzetlen őszinteséggel és nyíltsággal beszélt az akkori életéről.

Először egy főiskolai vizsgám előtt kaptam pánikrohamot.

„Persze akkor még fogalmam sem volt arról, hogy ez okozta a rosszullétet, amit halálfélelem kísért. Akkoriban már gyakorló hipochonder voltam, még ha nem is durván, így azonnal orvoshoz mentem, ahol végül diagnosztizálták a pánikbetegséget. Mindössze évente egy-két alkalommal jelentkeztek a durva tünetek, de egy idő után ez is bőven elég volt ahhoz, hogy szakemberhez forduljak. Erre a lépésre azután szántam rá magam, hogy 2005 környékén először rúgtak ki az MTV-ből. Addigra már ott tartottam, hogy ha csak megfájdult a hasam, vagy megfáztam, orvostól orvosig telefonálgattam, mert biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok” – kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki ezt követően éveken át vette igénybe szakember, vagyis egy terapeuta segítségét.

Noszály Sándor betegsége sokkolta az országot (Fotó: YouTube)

„Pont ahhoz kell erő, hogy hangosan ki tudjuk mondani, baj van”

„Volt hogy havonta, de megesett, hogy kéthetente jártam terápiára, ahol először közösen feltártuk a probléma, vagyis a hipochondriám gyökerét. Meg kellett találni a szorongásaim és félelmeim kiváltó okát. Később a beszélgetéseink ritkultak, de mindig nagyon jót tettek. Előfordult, hogy éppen egy nyaraláson voltunk és nekem rendetlenkedett a gyomrom.

Félrevonultam és már tárcsáztam is a szakembert, aki türelmesen végigment velem a napomon és így gyakorlatilag magam jöttem rá, hogy az ebédnél elfogyasztott ez, vagy az a ludas és nem valami végletes betegség”

– magyarázta a Frizbi TV műsorvezetője, majd kitért vendégére, Noszály Sándorra.