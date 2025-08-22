Hajdú Péter vallomása: „Biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok”

A péntek esti Frizbi vendége Noszály Sándor láthatóan mára maga mögött hagyta azt a nehéz időszakát, amit egy ország követhetett nyomon 2024 őszén, amikor gyakorlatilag élőben közvetítette az Instagramon, ahogy mentálisan összeomlott. A teniszcsillag akkor hosszú kórházi kezelésre szorult és testvére tudatta a közvéleménnyel, hogy évek óta bipoláris zavarral, vagyis „mániás depresszióval” küzd. Sándor mostanra leküzdötte saját démonait és SigmaNo címmel indított egy beszélgetéssorozatot, mellyel célja, hogy eloszlassa a mentális betegségeteket körüllengő tévhiteket, vagyis stigmákat. Hajdú Péter többek között erről a projektről is faggatta vendégét a felvételen, közben pedig elárulta, hogy húsz évvel ezelőtt ő is szakemberhez fordult, vagyis éveken át járt pszichiáterhez, mert időről időre pánikrohamok gyötörték és a közismert hipochondriája is egyre inkább eluralkodott az élete fölött.
A Bors erről az időszakról kérdezte a Frizbi műsorvezetőjét, ő pedig kendőzetlen őszinteséggel és nyíltsággal beszélt az akkori életéről.
Először egy főiskolai vizsgám előtt kaptam pánikrohamot.
„Persze akkor még fogalmam sem volt arról, hogy ez okozta a rosszullétet, amit halálfélelem kísért. Akkoriban már gyakorló hipochonder voltam, még ha nem is durván, így azonnal orvoshoz mentem, ahol végül diagnosztizálták a pánikbetegséget. Mindössze évente egy-két alkalommal jelentkeztek a durva tünetek, de egy idő után ez is bőven elég volt ahhoz, hogy szakemberhez forduljak. Erre a lépésre azután szántam rá magam, hogy 2005 környékén először rúgtak ki az MTV-ből. Addigra már ott tartottam, hogy ha csak megfájdult a hasam, vagy megfáztam, orvostól orvosig telefonálgattam, mert biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok” – kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki ezt követően éveken át vette igénybe szakember, vagyis egy terapeuta segítségét.
„Volt hogy havonta, de megesett, hogy kéthetente jártam terápiára, ahol először közösen feltártuk a probléma, vagyis a hipochondriám gyökerét. Meg kellett találni a szorongásaim és félelmeim kiváltó okát. Később a beszélgetéseink ritkultak, de mindig nagyon jót tettek. Előfordult, hogy éppen egy nyaraláson voltunk és nekem rendetlenkedett a gyomrom.
Félrevonultam és már tárcsáztam is a szakembert, aki türelmesen végigment velem a napomon és így gyakorlatilag magam jöttem rá, hogy az ebédnél elfogyasztott ez, vagy az a ludas és nem valami végletes betegség”
– magyarázta a Frizbi TV műsorvezetője, majd kitért vendégére, Noszály Sándorra.
„Sanyi jól mondja, hogy az ilyesmiről az ember nem szívesen beszél, kiváltképp ha férfi. Mert úgy gondoljuk, hogy ezzel gyengének mutatnánk magunkat. Pedig pont ahhoz kell erő, hogy hangosan ki tudjuk mondani, baj van. Nekem tényleg szerencsém volt, mert a terapeutám személyében, éveken át volt mellettem egy társ, amikor azt éreztem, hogy valami nincs rendben velem. Őszintén mondom, hogy az egyik legnagyobb drukkere voltam és vagyok most is Noszály Sándornak, aki a StigmaNoval egy nehéz, de fontos feladatot vállalt magára. Én csak javasolni tudom mindenkinek, hogy kérjenek segítséget. Ha ugyanis tisztába kerülünk a saját testi és mentális működésünkkel, akkor nem csak felismerjük a gondokat, de kezelni is tudjuk őket. Ha pedig ezeket a gondokat felismeretlenül hagyjuk, csak a félelmeinket erősítjük” – tette hozzá Hajdú Péter.
