Így érezte magát a világversenyen a Miss Universe szépségkirálynője

Szeptember végén zajlott le a Miss Universe Hungary döntője, ahol a tavalyi győztes Blága Tünde után idén Dr. Kenéz Nóra fejére került a korona. A 28 éves gyógyszerész múlt hétvégén képviselhette hazánkat a mexikóvárosi világversenyen, amiről most először mesélt a fiatal lány. A Borsnak beszámolt arról, milyen volt több száz induló mellett a zsűri elé állnia.

Dr Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary győztese hamarosan visszatér gyógyszerész munkájához (Fotó: CAREER BRAND MANAGEMENT )

– Nagyon mozgalmas volt az az egy hónap, amíg a világversenyre készültem, mert videókat kellett csinálni, hogy a bírák megismerhessenek. Rengeteg magyar tervezővel is találkoztam, akik a csodás ruháimat készítették. Az külön öröm volt, hogy rengeteg üzenetet kaptam, amiben a támogatásukat fejezték ki, ezért igyekeztem én is a maximumot magamból kihozni – kezdte mosolyogva Nóra, aki azt is elárulta, hogy sajnos nem láttak sok mindent a városból, hiszen sok lány volt, és rengeteg idő volt a felkészülés a döntőre. A Miss Universe Hungary szépsége azt is elárulta, hogy sokan kifejezetten örültek annak, hogy egy diplomás nő lett itthon a legszebb.

Sajnos sokan hiszik azt, hogy a szépségkirálynőknél csak a külső számít, pedig nagyon sokan vannak felsőfokú végzettséggel. Örülök neki, hogy erre rá tudtam világítani, hiszen a versenyek során a belső értékek is fontosak. Ezen is majd szeretnék dolgozni, hogy büszkék legyünk a szép és okos lányainkra

– mondta büszkén a 28 éves gyógyszerész.

A Miss Universe Hungary királynője sok barátra is szert tett

Barátságokat is sikerült kötni a felkészülés alatt Nórának. Főleg a szomszédos országok, és meglepő módon egy másik kontinensről érkezett lánnyal is megtalálta a közös hangot.

– Több lánnyal is jó kapcsolatom alakult ki, főleg a kelet-európaiak közül, akikkel természetesen sok közös volt bennünk. Valamint egy nicaraguai lánnyal is nagyon összebarátkoztam, aki szintén az egészségügyben dolgozik. Rajtuk keresztül azért sikerült egy-egy ország kultúrájába kicsit belelátnom. Úgy gondolom, ezek a kapcsolatok még sokáig megmaradnak majd mindenki számára – mesélte Dr. Kenéz Nóra.