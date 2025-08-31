Manuel: „Ne b**zd el a hátralévő életed” – Már nemcsak a rajongók, zenésztársai is aggódnak T. Danny-ért

Az utóbbi hónapokban egyre több pletyka és találgatás övezi Telegdy Dániel Mártont, művésznevén T. Dannyt. A közösségi médiában megosztott fotók, barátai üzenetei és a rajongók hozzászólásai alapján sokan attól tartanak, hogy az ifjú zenész komoly válságon megy keresztül.

T. Danny koncertjei továbbra is teltházasan mennek (Fotó: Ladóczki Balázs)

T. Danny állapota nem tűr halasztást

T. Danny tegnap este Instagram-oldalán osztott meg képeket legutóbbi fellépéséről, amelyek azonban inkább aggodalmat, mint lelkesedést váltottak ki követőiből. A fiatal rapper láthatóan sokat fogyott, többen úgy fogalmaztak: már rá sem lehet ismerni, árnyéka önmagának. Bár a színpadon még mindig hatalmas energiával adja elő a legismertebb T. Danny dalok sorát, a rajongók szerint a háttérben komoly problémák húzódhatnak meg.

A közösségi médiában egyre többen emlegetik, hogy a rapper depresszióval és függőségekkel küzdhet. Több hozzászólás és találgatás szerint a T. Danny helyzete sokkal súlyosabb, mint amennyit a nyilvánosság eddig látott. Az aggodalomra Manuel, T. Danny pályatársa és egyben barátja is ráerősített, amikor vasárnap hajnalban rövid időre egy Instagram-sztorit tett közzé, amelyben arra kérte Danny-t, hogy önmagáért és családjáért változtasson a szokásain.

Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed

– írta, majd a bejegyzést hamarosan törölte is.

Manuel nyílt üzenete lavinát indított el: a kommentelők és fórumozók százai kezdtek el vitázni arról, vajon mi jelenthet valódi segítséget a fiatal rapper számára. Manuel szerint ideiglenes börtönbüntetés hozna tisztulást, a rajongók azonban hangsúlyozták: T. Danny-nek nem büntetésre, hanem pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége.

„Kérlek, segíts magadon”

A rajongók közül sokan kiemelték, hogy az énekes nagyon sovány lett, és a T. Danny magassága miatt ez a fogyás különösen szembetűnő. Bár koncertjei továbbra is telt házzal zajlanak, egyes kommentelők szerint a színpadi teljesítményén is érződik, hogy nehéz időszakot él meg. Egy elkötelezett rajongó szívszorító üzenetet hagyott számára:

Mi mindig szeretni fogunk, de kérlek, segíts magadon is. Annyi mindent adtál nekünk a dalaiddal, most mi szeretnénk visszaadni neked az erőt.

Az elmúlt hónapokban nemcsak az Instagramon, hanem a Facebookon és a Redditen is egyre többen beszélnek T. Danny helyzetéről. Egyes zenésztársai és barátai a pletykák szerint hátat fordítottak neki, ám sokan kitartanak mellette, és reménykednek abban, hogy időben sikerül támogatást és kezelést találnia.

Egy biztos: T. Danny karrierje és élete is mérföldkőhöz érkezett. A közönség és a szakma egyaránt drukkol neki, hogy kilábaljon a nehézségekből, és ne egy tragikus történet legyen belőle, hanem újra az a fiatal tehetség, akit zenéjéért annyian megszerettek.