Curtis visszatért Magyarországra, megható helyre vezette az első útja

Sokan meglepődtek, mikor curtis" target="_blank">Curtis nemrég Izraelből jelentkezett be a közösségi oldalán, ráadásul nem volt vele a felesége, Barnai Judit. Volt, aki rosszat sejtett, és úgy érezte, hogy esetleg összekaptak nem sokkal az esküvőjük után, de ez szerencsére nem így van: Judie szerelmes kommentet hagyott a rapper posztja alatt, vagyis minden rendben közöttük.

Curtis és Barnai Judit / Fotó: BÁNKÚTI SÁNDOR / HOT! magazin

Curtis most elárulta, hogy visszatért Magyarországra, ráadásul az is kiderült, hogy igazán megható helyre vitte az első útja rögtön a reptérről, ugyanis azonnal a kisfiához sietett.

Izraeli focitornáról hazaérve már egy átmozgató edzésen vagyunk Doncsival 😂💜👑⚽️

A reptérről egyenesen érte mentünk💜

– írta a poszthoz Curtis.

A rapper egy közös képet is mellékelt a bejegyzéshez, amit itt lehet megtekinteni: