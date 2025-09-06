Botrányba fullad a show? Curtis üzent Herceg Erikának a Megasztáros balhéjuk után!

Curtis, azaz Széki Attila számára ismerős terep a tehetségkutató világa, mégis teljesen új lendülettel vág bele a mostani kalandba. A rapper elárulta, az elmúlt években ő maga is rengeteget változott, és már sokkal magabiztosabban áll bele a zsűrizésbe. Most viszont nemcsak a rutinja és a tapasztalata számít, hanem az is, hogy kivel ül egy asztalhoz. Marics Petivel való barátsága azonnal megadta az alaphangot: együtt nemcsak a szakmai kérdésekben találtak közös nevezőt, hanem a jókedv és a folyamatos poénkodás is biztosította a laza légkört a forgatásokon.

Curtis Megasztáros zsűrizése olyan lesz, mint a rapper maga, szókimondó és őszinte (Fotó: Bánkúti Sándor)

Curtis Marics Peti személyében jó barátra lelt

„Nagyon érződik majd az adásokon, hogy egy hullámhosszon vagyunk. A csajok kapták a vérszívást rendesen” – mondta nevetve, hozzátette, hogy a baráti ugratások és szurkálódások épp úgy a műsor részét képezik majd, mint a szakmai értékelések.

Az első adás egyik emlékezetes pillanata Curtis és Herceg Erika egymásnak feszülése lesz, amiről nemrégiben már írtunk egy kis ízelítőt. Az újpesti rapper viszont ma már sokkal nyugodtabban beszél erről:

Hálistennek minden forgatás után le tudtunk ülni, és meg tudtuk beszélni a konfliktusokat. Azóta is jó a viszonyom Erikával. A stábbulik is segítettek ebben. Elástuk a csatabárdot”

– vallotta be Curtis. Láthatóan a múltbeli konfliktusok mára teljesen eltűntek, és a jó hangulat uralja a közös munkát.

Curtis felesége Barnai Judit is jelen volt a sajtótájékoztatón (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szigorú zsűri lesz

A zsűrizésben azonban nemcsak a humor és a barátság számít, hanem a szakmai szigor is. Curtis világosan megfogalmazta, mit keres az új tehetségekben: „Elsősorban rappert kerestem, de nekem szempont volt az is, hogy saját dalokat írjon, vagy legalábbis legyen rá affinitása. Azt gondolom, hogy egy előadó akkor igazán jó, és akkor tud fennmaradni, ha saját dalokat énekel” – árulta el majd hozzátette:

Ha hosszan, sokáig akartok életben maradni a zenei pályán, muszáj slágereket írnotok.”

Ezt gondolja Szépréthy Rolandról

A Till Attila helyét elfoglaló újdonsült műsorvezetőről, Szépréthy Rolandról is szívesen elárulta lapunknak a véleményét: „Roli egy nagyon-nagyon szimpatikus újvonalas csávó. Nóri profizmusa és nyugodtsága tök jól kiegészíti, megvan a balansz kettőjük között, örülök, hogy Roli itt van köztünk” – mondta Curtis.