Botrányba fullad a show? Curtis üzent Herceg Erikának a Megasztáros balhéjuk után!

Curtis, azaz Széki Attila számára ismerős terep a tehetségkutató világa, mégis teljesen új lendülettel vág bele a mostani kalandba. A rapper elárulta, az elmúlt években ő maga is rengeteget változott, és már sokkal magabiztosabban áll bele a zsűrizésbe. Most viszont nemcsak a rutinja és a tapasztalata számít, hanem az is, hogy kivel ül egy asztalhoz. Marics Petivel való barátsága azonnal megadta az alaphangot: együtt nemcsak a szakmai kérdésekben találtak közös nevezőt, hanem a jókedv és a folyamatos poénkodás is biztosította a laza légkört a forgatásokon.
„Nagyon érződik majd az adásokon, hogy egy hullámhosszon vagyunk. A csajok kapták a vérszívást rendesen” – mondta nevetve, hozzátette, hogy a baráti ugratások és szurkálódások épp úgy a műsor részét képezik majd, mint a szakmai értékelések.
Az első adás egyik emlékezetes pillanata Curtis és Herceg Erika egymásnak feszülése lesz, amiről nemrégiben már írtunk egy kis ízelítőt. Az újpesti rapper viszont ma már sokkal nyugodtabban beszél erről:
Hálistennek minden forgatás után le tudtunk ülni, és meg tudtuk beszélni a konfliktusokat. Azóta is jó a viszonyom Erikával. A stábbulik is segítettek ebben. Elástuk a csatabárdot”
– vallotta be Curtis. Láthatóan a múltbeli konfliktusok mára teljesen eltűntek, és a jó hangulat uralja a közös munkát.
A zsűrizésben azonban nemcsak a humor és a barátság számít, hanem a szakmai szigor is. Curtis világosan megfogalmazta, mit keres az új tehetségekben: „Elsősorban rappert kerestem, de nekem szempont volt az is, hogy saját dalokat írjon, vagy legalábbis legyen rá affinitása. Azt gondolom, hogy egy előadó akkor igazán jó, és akkor tud fennmaradni, ha saját dalokat énekel” – árulta el majd hozzátette:
Ha hosszan, sokáig akartok életben maradni a zenei pályán, muszáj slágereket írnotok.”
A Till Attila helyét elfoglaló újdonsült műsorvezetőről, Szépréthy Rolandról is szívesen elárulta lapunknak a véleményét: „Roli egy nagyon-nagyon szimpatikus újvonalas csávó. Nóri profizmusa és nyugodtsága tök jól kiegészíti, megvan a balansz kettőjük között, örülök, hogy Roli itt van köztünk” – mondta Curtis.
Az új évad tehát nemcsak az új tehetségekről, hanem a zsűritagok közötti kémiáról is szól majd. Curtis és Marics Peti baráti szövetsége, a női zsűritagokkal való csipkelődés, valamint Roli és Nóri párosának dinamizmusa garantálja, hogy a nézők nem maradnak izgalmak nélkül. Humor, feszültség, dráma és persze slágerek – minden adott ahhoz, hogy a TV2 Megasztár idén is az év egyik legnagyobb show-ja legyen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.