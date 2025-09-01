Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szavakba sem lehet foglalni” - hatalmas öröm érte Kulcsár Edinát, majd kibújik a bőréből

öröm
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:20
MedoxboldogságKulcsár Edinaiskolakezdés
Kulcsár Edina a közösségi oldalán számolt be erről.
KL
A szerző cikkei

Szeptember elseje van, ma az ország minden iskolájában becsöngettek, és elkezdődött az új tanév. Sok magyar híresség, így például Tücsiék gyermeke is elkezdte az iskolát, amit a sztármami egyelőre még nem tudott feldolgozni.

Kulcsár edina oclean esemény
Kulcsár Edina kisfia, Medox iskolás lett Fotó: Gábor Zoltán 

Ám nem csak Tücsi kislánya, Nara ment ma iskolába, hanem Kulcsár Edina legnagyobb gyermeke, Medox is hétfőn elkezdte az első osztályt. A korábbi szépségkirálynő erről az örömteli alkalomról a közösségi oldalán számolt be.

Úristeeeeen! Iskolás lett a kisfiam! Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni amiket most érzek! Végtelenül büszke anyuka vagyok!

- olvasható Kulcsár Edina bejegyzésében.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu