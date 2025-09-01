„Szavakba sem lehet foglalni” - hatalmas öröm érte Kulcsár Edinát, majd kibújik a bőréből

Szeptember elseje van, ma az ország minden iskolájában becsöngettek, és elkezdődött az új tanév. Sok magyar híresség, így például Tücsiék gyermeke is elkezdte az iskolát, amit a sztármami egyelőre még nem tudott feldolgozni.

Kulcsár Edina kisfia, Medox iskolás lett Fotó: Gábor Zoltán

Ám nem csak Tücsi kislánya, Nara ment ma iskolába, hanem Kulcsár Edina legnagyobb gyermeke, Medox is hétfőn elkezdte az első osztályt. A korábbi szépségkirálynő erről az örömteli alkalomról a közösségi oldalán számolt be.

Úristeeeeen! Iskolás lett a kisfiam! Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni amiket most érzek! Végtelenül büszke anyuka vagyok!

- olvasható Kulcsár Edina bejegyzésében.