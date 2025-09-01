„Szavakba sem lehet foglalni” - hatalmas öröm érte Kulcsár Edinát, majd kibújik a bőréből

Szeptember elseje van, ma az ország minden iskolájában becsöngettek, és elkezdődött az új tanév. Sok magyar híresség, így például Tücsiék gyermeke is elkezdte az iskolát, amit a sztármami egyelőre még nem tudott feldolgozni.
Ám nem csak Tücsi kislánya, Nara ment ma iskolába, hanem Kulcsár Edina legnagyobb gyermeke, Medox is hétfőn elkezdte az első osztályt. A korábbi szépségkirálynő erről az örömteli alkalomról a közösségi oldalán számolt be.
Úristeeeeen! Iskolás lett a kisfiam! Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni amiket most érzek! Végtelenül büszke anyuka vagyok!
- olvasható Kulcsár Edina bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.