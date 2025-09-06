Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
„Szépréthy Roland egy bohóc!” – megfagyott a levegő a stúdióban, brutálisan beszóltak a Megasztár műsorvezetőjének

Szépréthy Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 21:54
Paprikás hangulatban indult a Megasztár 2025-ös évada.
Hosszú várakozást övezve ma este végre berobbant a Megasztár 2025-ös évada, ahol ezúttal egy magújult zsűri keresi év hangját. Az ítészek széképen pedig nem más foglalt helyet, mint Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis valamint Herceg Erika

Az új évad azonban a zsűri mellett a műsorvezetők terén is nagyot húzott, ugyanis Ördög Nóra mellett Szépréthy Roland társaságában kísérhetjük figyelemmel az újabb tehetségek, vagy éppen önjelölt tehetségek kibontakozását. Utóbbiból rögtön a műsor elején is kijutott, a fiatal versenyzőnek pedig zsűri mellett a műsorvezetőkről is megvan a véleménye. 

Gulya Levente ugyanis először azt fejtette ki, hogy Curtis és Marics Peti jó arc, szívesen is bulizna velük, a zsűri hölgy tagjairől azonban már nem volt elragadtatva, majd váratlanul kijelentette, hogy ő igazából K Kevin véleményére ad. Akinek ugye nem sok köze van a műsorhoz... Majd nem finomkodott: 

Szépréthy Roli szerintem egy bohóc! Teszi a fejét össze-vissza, aztán közben sehol semmi

- fakadt ki kamerák előtt a fiatal versenyző. 

Itt pedig a produkcióját is megnézheted:

 

 

 

 

