„Szépréthy Roland egy bohóc!” – megfagyott a levegő a stúdióban, brutálisan beszóltak a Megasztár műsorvezetőjének

Hosszú várakozást övezve ma este végre berobbant a Megasztár 2025-ös évada, ahol ezúttal egy magújult zsűri keresi év hangját. Az ítészek széképen pedig nem más foglalt helyet, mint Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis valamint Herceg Erika.

Az új évad azonban a zsűri mellett a műsorvezetők terén is nagyot húzott, ugyanis Ördög Nóra mellett Szépréthy Roland társaságában kísérhetjük figyelemmel az újabb tehetségek, vagy éppen önjelölt tehetségek kibontakozását. Utóbbiból rögtön a műsor elején is kijutott, a fiatal versenyzőnek pedig zsűri mellett a műsorvezetőkről is megvan a véleménye.

Gulya Levente ugyanis először azt fejtette ki, hogy Curtis és Marics Peti jó arc, szívesen is bulizna velük, a zsűri hölgy tagjairől azonban már nem volt elragadtatva, majd váratlanul kijelentette, hogy ő igazából K Kevin véleményére ad. Akinek ugye nem sok köze van a műsorhoz... Majd nem finomkodott:

Szépréthy Roli szerintem egy bohóc! Teszi a fejét össze-vissza, aztán közben sehol semmi

- fakadt ki kamerák előtt a fiatal versenyző.

Itt pedig a produkcióját is megnézheted: