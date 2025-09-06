Ez a pillanat mindenkit megérintett: beteg lánya miatt lépett színpadra a Megasztárban

Szombat este indul a megújult Megasztár, amelynek első adása már most könnyfakasztó pillanatokat ígér. A színpadon ugyanis nem csupán a tehetség, hanem az emberi történetek is főszerepet kapnak, és az egyik legmeghatóbb produkció kétségkívül Izsoó Ildikó nevéhez fűződik. A kétgyermekes édesanya nem magáért, hanem kisebbik lányáért, a súlyos betegségekkel küzdő Dominikáért vállalta a szereplést, akinek álma, hogy édesanyja a nagy színpadon énekeljen.

A Megasztár egészen különleges pillanattal készül szombaton (Fotó: TV2)

Megható Megasztár pillanat: Mindenki elsírja magát

„Van két lányom, akikért mindent megtennék. A kisebbik lányom, Dominika sajnos sokféle betegséggel küzd. Domival nagyon jó a kapcsolatunk, mindenhova elkísér. Van, hogy nem bír jönni, de mégis jön. A műsorba is elkísért, pedig messziről érkeztünk. Itt van mellettem, vigaszt nyújt nekem” – mondta el Ildikó, aki minden szavával megérintette a közönséget és a mestereket is.

Tóth Gabi a kislánya kedvence

Dominika története önmagában is szívszorító: hat hónapra született, azóta pedig folyamatosan orvosról orvosra járnak, hogy állapota ne romoljon. Ennek ellenére a kislány mindig kitart édesanyja mellett, és még a hosszú utat sem sajnálta, hogy ott lehessen a stúdióban, amikor Ildikó fellép:

Dominak gyerekkora óta sokat énekelek, és úgy érzem, hogy ez engem megnyugtat, és ő is szereti hallgatni. Mindent megteszek azért, hogy Domi állapota ne romoljon. A kedvéért vagyok itt, az ő álmát szeretném teljesíteni. Tóth Gabit és a dalait imádjuk

– fogalmazott meghatottan az édesanya.

Tóth Gabi összeborulva énekel az elérzékenyült édesanyával (Fotó: TV2)

Vajon továbbjut?

A szombat esti adás egyik legkiemelkedőbb pillanata lesz, amikor Ildikó a stúdióban duettet énekel Tóth Gabival, miközben Dominika a közönség soraiból figyeli szeretett édesanyja és kedvenc énekesnője közös produkcióját. A jelenet garantáltan könnyeket csal majd nemcsak a család szemébe, hanem a nézőkébe is. Kiderül majd, a mesterek hogyan fogadják ezt az őszinte, szívhez szóló előadást.

Tóth Gabi nem vette félvállról a közös produkciót (Fotó: TV2)

Érkeznek különc figurák is

Persze a Megasztár nem csak a könnyekről szól: az első adásban az érzelmes pillanatok mellett látványos és meghökkentő karakterek is színpadra lépnek, akik gondoskodnak a szórakoztatásról és a jókedvről. A mesterek és a vadonatúj műsorvezető páros mellett a nagy hangok, a drámai sorsok és a felejthetetlen produkciók teszik majd igazán izgalmassá a megújult show-t. A nézők tehát szombaton 19:30-tól nemcsak egy tehetségkutatót láthatnak a TV2-n, hanem valódi emberi sorsokkal, megható történetekkel is találkozhatnak, de a nevetőizmaikat sem kíméli majd a TV2 ikonikus műsora.