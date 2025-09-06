Mára szinte felismerhetetlenek a Megasztár győztesei: látványos fotókon az átalakulásuk

Ma este berobban a Megasztár 2025-ös évada, ahol a zsűri ismét az év hangját keresi majd. A fiatal tehetségek persze tudják, ha megnyerik a műsort, az életük gyökeresen megváltozik, ahogy elődeiké is. A Megasztár győztesei persze nemcsak szakmailag, hanem külsőleg is teljesen átalakultak az elmúlt évtizedekben, néhányukat ma már talán fel sem ismernénk. Mutatjuk is, hogy milyenek voltak akkor és hogy néznek ki most a tehetségkutató ragyogó csillagai.

A Megasztár Tóth Vera életét teljesen felforgatta, ez vár a Megasztár 8. évadának győztesére is (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár 1. évadának győztese, Tóth Vera ma már senkinek sem ismeretlen, hiszen ő maga, sőt húga, Tóth Gabi is sikeres énekesnők. Vera az évek alatt rengeteget változott, de a legszembetűnőbb talán, hogy megszabadult az életét olyan sokáig nehezítő súlyfeleslegtől. Tóth Vera fogyása cseppet sem ment egyszerűen, de az egykori nyertes végigjárta ezt a rögös utat, és ma már jobb formában van, mint valaha. Az énekesnő csaknem fiatalabbnak tűnik, mint 21 évvel ezelőtt.

A Megasztár Caramel és Rúzsa Magdi életét is megváltoztatta

Molnár Ferenc Caramel 20 éve indult el a Megasztár 2. évadában, mindössze 22 évesen. A nehéz sorsú énekes a zenei sikerei által mára mindent megteremtett magának, amiről azelőtt csak álmodhatott. Caramel kétségtelenül az egyik legkedveltebb zenész ma hazánkban, akinek dalait generációk éneklik együtt. Ráadásul azóta magánéletében is révbe ért, hiszen megnősült és édesapa lett. Hasonló utat járt be Rúzsa Magdi is, hiszen egyszerű fiatal lányként érkezett a Vajdaságból a Megasztár 3. évadába, ahol csodálatos hangjával szinte mindenkit azonnal elbűvölt. Az énekesnő ma is az ország egyik legelismertebb előadója, emellett pedig férjével boldogságban és szeretetben nevelik gyermekeiket. Mindemellett a két egykori nyertes a Megasztár 2024-es szezonjának zsűrijében együtt is szerepelt.

Rúzsa Magdi a Megasztár zsűritagjaként is visszatért a műsorba (Fotó: Bánkúti Sándor)

Király Viktor rögös utat járt be

Az énekes szinte egy csapásra lett sikeres a Megasztár 4. évada által, amit tudott is kamatoztatni. Viktor a legismertebb magyar zenészekkel, és számos elismert külföldi előadóval is dolgozott az elmúlt években, ráadásul a családalapításba is belevágott. Ennek ellenére az útja nem volt ilyen egyszerű, az énekesnek meg kellett küzdenie az alkohollal, sőt egy időre felesége és kisfia is elköltöztek otthonról. Mára azonban legyőzte démonait, és nem csak elképesztően jó formában van, de a házasságát is sikerült megmenteni.