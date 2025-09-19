„Első sulis nap” - visszaül az iskolapadba Barnai Judit

Ahogy arról korábban már curtis-felesege-besokallt-nagyon-kemeny-dolgokat-lattunk" target="_blank">beszámoltunk, Barnai Judit és párja, Curtis nemrégiben házasodott össze. A nagy napon a Bors is ott volt.

Barnai Judit visszaül az iskolapadba Fotó: TV2

A csinos kosárlabdázó igen aktív a közösségi oldalán, így nem csak az esküvőjéről, de más dolgokról is meg szokott osztani tartalmakat. Így volt ez most is, a legfrissebb bejegyzésében pedig egy fontos dolgot árult el. Ugyanis Barnai Judit visszaül az iskolapadba, hogy sportolói karrierje után itt helyezkedhessen el.

Első sulis nap. Bizony visszaülök a padba azért, hogy olyat tanuljak ami remélhetőleg az életemben utána szerves részét képezze

- írta a csinos sportoló, a hashtagból pedig kiderül, hogy Barnai Judit sportriporternek tanul.

A poszt alatt rengeteg gratuláció érkezett, köztük a férjétől Curtistől is, aki a következőt fűzte a poszthoz:

– Büszke vagyok rád!

Mutatjuk Barnai Judit fotóját: