„Anyu volt a mindenem, közben a férjemmel elszakadtunk” – Balogh Edina megrázó vallomása a gyászról és házassága összeomlásáról

Az élet olykor a legfájdalmasabb pillanatokat halmozza egymásra: miközben valaki a szülő elvesztésével küzd, párkapcsolata, házassága is darabokra hullhat. Balogh Edina története pontosan erről szól, és talán ezért is érint meg annyi embert.

Balogh Edina legnagyobb bázisa az édesapja (Fotó: Mediaworks Archív)

Balogh Edina elvesztette a legnagyobb támaszát

Balogh Edina életét 2020 tavasza mindörökre meghatározta: hosszú betegség után elveszítette szeretett édesanyját, akivel rendkívül szoros kapcsolatban állt. A színésznő a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban idézte fel a fájdalmas időszakot, amikor a gyász és a mindennapi küzdelmek közepette a házassága is végleg megroppant. Édesanyja és édesapja története szinte regénybe illő: óvodás koruk óta ismerték egymást, majd első szerelmek voltak, végül hosszú évtizedekig éltek boldog házasságban. „Apukám és anyukám letolták együtt az életüket, igazi társak voltak mindenben. Anyu halála óta apunak nincs senkije, és nem is akar – ők tényleg elválaszthatatlanok voltak” – mesélte Edina.

Az édesanya tüdőrákkal indult kálváriája, majd később diagnosztizált agydaganata teljes ápolást igényelt.

Tüdőrákkal indult, az első diagnózis után azt mondták, hogy 5 hónapja van hátra. Gyönyörű, mindössze 57 éves volt anyukám, a kicsi unokájával, a kislányommal boldogan kezdte élni a nagymamák életét, s nem mellesleg mellette az én teljes támaszom volt. Egy szimpla, éves szűrővizsgálaton jött a diagnózis, ekkor már 10 éve nem dohányzott anyukám, egy szálat sem szívott el. Ez egy arconütés volt, nagyon nehéz időszak volt

– mesélte könnyek között Edina.

A modell ekkoriban költözött édesanyjához két gyermekével, miközben Balogh Edina volt férje, Som Krisztián otthon próbálta élni a saját életét. A mindennapi ápolás, a gyereknevelés, a folyamatos érzelmi megterhelés közepette a férj és feleség egyre távolabb került egymástól.

Anyu volt a mindenem, közben a férjemmel elszakadtunk, iszonyatosan nehéz, fájdalmas és fárasztó időszak volt. Eltávolodtunk, daráltuk a hétköznapokat és próbáltuk túlélni a saját magunk fájdalmát. A sérelmek maradtak, kihalt a szeretet, könnyen el lehet jutni sajnos ide

– emlékezett vissza.